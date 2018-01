Forman mejores policías

Publicidad

Ante militantes del PAN en Irapuato, Francisco Javier Chico Goerne Cobián, director del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (Infospe), expuso las funciones que realizan para capacitar a elementos de policía.Refirió que este Instituto tiene como actividad principal formar policías con cursos que tienen validez oficial, pero también desarrollar competencias, habilidades y aptitudes en quienes decidieron entregar su vida al servicio de la seguridad.Comentó que en el segundo semestre del 2017, se diseñaron 2 nuevos cursos de formación, considerando los múltiples cambios a la legislación penitenciaria y penal.El primero es el Plan de Estudios de Formación Inicial para el Perfil de Custodia Penitenciaria y el segundo enfocado a la Formación Inicial para Guías Técnicos del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, que son capacitaciones especializadas que antes no estaban contempladas.“El policía tiene que estar capacitado, tiene que ser un profesional en lo que hace (...) se pretende que sean realmente no cuidadores de delincuentes, sino que sean como hermanos mayores en el caso de los adolescentes, como guías y tratar de sacarlos adelante”, dijo.Chico Goerne Cobián agregó que desde 2016 han trabajado en la capacitación de los más de 8 mil elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y elementos municipales, en lo referente al Primer Respondiente, que es muy importante que los cuerpos de seguridad conozcan y cumplan.Señaló que trabajan con 18 instructores comisionados por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, además de contar con instructores propios que cuentan con conocimientos necesarios para la formación policial.Asimismo, dijo que el Infospe no sólo cuenta cursos y talleres, sino también con preparación profesional, una licenciatura en Seguridad Pública, sumado a maestrías, entre ellas la de política criminal, así como supervisión a cursos de capacitación para elementos de Seguridad privada.“Este año hay la obligación de capacitar por lo menos 800 elementos más de Fuerzas del Estado (...) tenemos un área de formación superior, estamos creando a profesionales en Seguridad Pública”, enfatizó.