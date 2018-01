Ofrece su apoyo a Sinhué

Publicidad

Para ir en completa unidad, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que dará total apoyo a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo en su candidatura a Gobernador por el PAN, y que espera que en Irapuato se abra la convocatoria para buscar la reelección.Reconoció que los panistas pudieran negociar y llegar a acuerdos comunes para conciliar las visiones del partido, por lo que se han descartado las rupturas internas de cara al proceso electoral de este año.“A trabajar, ahora le deseo la mejor de las suertes a Diego, que seguramente la va a tener, es un buen hombre, es un hombre preparado, estaremos refrendando el triunfo en la gubernatura (...) pudimos haber llegado de cualquier manera, pero lo más importante es la unidad”, indicó.Ortiz Gutiérrez indicó que será a finales de enero cuando se decida quien será el candidato para Irapuato, en donde existen condiciones para llegar a un acuerdo de unidad, ya que al igual que a nivel estatal, el proceso local será por designación.“Yo estoy puesto, pero si el partido determina otra cosa estoy para hacer lo que haya que hacer”, refirió.Agregó que se le han acercado algunos militantes panistas para mostrar su apoyo en caso de que él fuera por la reelección, y que incluso el empresario Sergio Ascencio Barba ya declinó en su favor.El Alcalde destacó que ya ha mostrado su interés en el IEEG y en el partido de contender nuevamente por el cargo que hoy ostenta, con el objetivo de dar continuidad a los trabajos y proyectos emprendidos en su administración pública.Señaló que esperarán no sólo que el PAN a nivel local se manifieste, sino que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) apruebe las candidaturas.Ortiz Gutiérrez dio a conocer que en próximos días, personal de la Comisión Nacional de Seguridad visitará Irapuato para determinar como el único municipio a nivel nacional que trabaja la disminución de delitos a través de la percepción.Ante los homicidios que se han dado en los primeros días del año, dijo que es una situación difícil que no sólo afecta a Irapuato sino a todo el país, pues van más de 52 homicidios, por lo que se tiene que seguir trabajando en el reforzamiento.“Tenemos que ir atrapando gente, no queda de otra, estarlos metiendo a la cárcel, esto no se va a reducir de la noche a la mañana”, refirió.