Pide usar tecnología contra la corrupción

Utilizar mayor tecnología para disminuir la corrupción que pudiera existir en los elementos de Policía Municipal y para mejorar los alcances de atención de los elementos de la corporación de Seguridad Pública en Irapuato, es la propuesta del regidor, David Muñoz Torres.El edil tricolor señaló que llevará estas propuestas ante el pleno del Ayuntamiento, buscando que se puedan aprovechar para mejorar la atención a la ciudadanía mediante herramientas tecnológicas, como nuevos vehículos y cámaras de vigilancia integradas a los chalecos de los policías.Muñoz Torres señaló que en empresas de seguridad privada se utilizan incluso cámaras de seguridad que se portan en el chaleco de los guardias, de las cuales se pueden descargar imágenes a diario para poder revisar el material de las actividades de los mismos guardias.“En el tema de seguridad siempre he manifestado que hace falta usar más tecnología (...) si no metemos tecnología no vamos a poder eliminar la corrupción, me puse a investigar, participé en un taller en Querétaro y tomaron la decisión de tomar vehículos diferentes para poder operar en distintos puntos de la ciudad”, comentó.El regidor explicó que en municipios de Querétaro se propuso utilizar equipos de todo terreno, porque los vehículos tienen poca velocidad para desplazamiento, por lo que motocicletas de cuatro llantas podrían funcionar en terrenos más complicados para poder llevar seguridad a esos puntos.“Estas motos tienen un costo de mantenimiento de 600 pesos, cuando cumplen el kilometraje, por eso escogieron para las comunidades rurales las motos de cuatro llantas y vehículos reiser polaris, que tienen un costo de 280 mil pesos, hay de dos personas y cuatro personas, que tienen capacidad para poder entrar a diferentes lugares”, indicó.Muñoz Torres agregó que hará la propuesta ante los integrantes del Ayuntamiento para que puedan mejorar la atención a los irapuatenses, además de reducir los gastos en mantenimiento.