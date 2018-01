Reportan saldo blanco en escuelas

Publicidad

Durante el periodo vacacional de diciembre, las escuelas de la Región VI Sur Oeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no se vieron afectadas por robos, señaló el delegado, Gabriel Espinoza Muñoz.Indicó que durante las vacaciones permanecieron en comunicación con las corporaciones de seguridad de Irapuato, Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo y Pueblo Nuevo, a fin de mantener la vigilancia en los planteles.“Hemos estado monitoreando, hasta el momento no tuvimos ningún reporte, lo que le pedimos a los Jefes de Sector y Supervisores fue que en el transcurso de la mañana nos reporten, y hasta ahorita no hay incidencias en ninguna escuela”, dijo.Espinoza Muñoz aseguró que como cada año, los padres de familia se organizaron para cuidar no sólo los planteles, sino también el material y los equipos que son susceptibles de robo, a fin de que los estudiantes regresaran a clases de forma normal.“En algunas escuelas decidieron retirar los bienes para resguardarlos en algún otro lugar, se fortalecieron rondines en los que participan padres de familia y gente de la comunidad, pedimos el apoyo de Seguridad Pública para que también se fortaleciera la vigilancia en los entornos”, dijo.Agregó que las recomendaciones para este periodo escolar continúan siendo la vigilancia de los planteles por parte de familiares de los estudiantes y habitantes de las colonias y comunidades, así como del personal de la delegación regional.Cabe señalar que este lunes, cerca de 200 mil estudiantes de nivel básico en los 6 municipios de la región reiniciaron sus labores escolares mil 645 escuelas, además de los más de ocho mil maestros.