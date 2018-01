Rescatan a niños y jóvenes

Publicidad

La asociación Rescatando Ángeles, desde hace dos años, se ha convertido en un héroe para muchos jóvenes y niños a quienes han salvado de las drogas.Son 264 jóvenes los que han ingresado, a cada uno de ellos se les ha dado un seguimiento, logrando que el 60% de ellos han tenido una rehabilitación total y ahora son jóvenes que ya terminaron sus estudios y han formado su familia, refirió Eduardo Padilla Alcocer, titular de la asociación.Jóvenes de entre 15 y 25 años acuden a esta asociación donde se les brinda atención, apoyo, educación y valores.El centro cuenta con 4 psicólogos, 2 doctores generales; uno de ellos funge como representante sanitario, además de impartirles terapias grupales e individual y revisiones médicas.Actualmente los jóvenes que se encuentran en rehabilitación estudian un proyecto de vida titulado “La Verdad sobre las Drogas”, que pertenece a una fundación de Los Ángeles, en Estados Unidos.Para Eduardo Padilla, la vida hace unos años atrás no le fue fácil, ya que él fue adicto a las drogas y con el paso de los años logró su recuperación, su historia no ha sido nada fácil, pero tras su recuperación total, un día decidió poder ser un ángel para muchos jóvenes.“Para mí cada uno de los jóvenes que forma parte de este Centro de Rehabilitación son como mis hijos, así los veo, hemos llorado juntos y nos hemos levantado juntos, la asociación se ha convertido en mi vida” refirió el Director.La asociación trabaja con tres ejes que son: La prevención, la rehabilitación y la reinserción al ámbito laboral, social y familiar.Recientemente se lanzó una convocatoria para personas que se quieran unir al comité de Rescatando Ángeles, esto permitirá que los integrantes se quieran sumar a una gestión de proyectos y que deseen apoyar a la capacitación de jóvenes, al apoyo altruista dentro de la fundación.Padilla Alcocer señaló que el próximo mes de febrero, con motivo de su aniversario, realizarán un evento masivo donde se expondrá lo que se ha realizado a través de estos dos años, y se realizarán algunas actividades donde la gente se de cuenta del trabajo que realizan los jóvenes que se encuentran dentro en su proceso de rehabilitación.“Las experiencias han sido muchas y de gran satisfacción porque familiares de los jóvenes me han felicitado por la rehabilitación total de sus hijos quienes ahora algunos de ellos ya son profesionistas” concluyó.