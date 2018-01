Honran niños a elementos

Publicidad

Policías y tránsitos de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) fueron reconocidos ayer por realizar actos heroicos en favor de la ciudadanía.Los hijos de los miembros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), organizados por el coordinador general, Jorge Campos, abrazaron, dieron gracias y les obsequiaron una flor y una bolsita de dulces a 59 oficiales y agentes, quienes se dieron cita en la Plaza Principal de Zona Centro y el estacionamiento de Centro Max.“La idea nació de los niños y adolescentes, son hijos de nuestros compañeros afiliados a la CROC. Ellos quisieron reconocer a los elementos porque arriesgan su vida diario por cuidar a los leoneses”, apuntó Jorge Campos, coordinador de la Croc.“Luego lo malo pesa más que lo bueno, y como sociedad sólo señalamos y no reconocemos lo bueno que hacen nuestros elementos. Los policías son padres y madres de familia que dan su vida en las calles, hacen actos heroicos”, añadió.Los niños y los adultos que tuvieron la iniciativa, llevaron cartulinas con mensajes para los elementos que decían: “Confiamos en ustedes”, “Aún tienen nuestra admiración”, “Gracias por cuidarnos”.“Es la primera vez que hacemos esto. Vemos que lamentablemente la imagen que tienen las autoridades de Seguridad Pública y vialidad no es la mejor para la sociedad, por eso decidimos que es momento de darles el voto de confianza para que realicen bien su labor y sigan cuidándonos”, reconoció Campos.El niño Romeo Juárez Carrillo, de 5 años de edad, fue el de la idea de entregar dulces a los policías, porque un día un elemento le regaló unos caramelos.“Quisimos hacerlo hoy (ayer) porque ya concluyó el operativo Guadalupe-Reyes, esperamos que los resultados sean saldos blancos”, agregó.Los miembros de la CROC agradecieron la apertura del presidente municipal, Héctor López Santillana, pues los integrantes han mostrado el interés de trabajar con las autoridades en los programas y operativos de Gobierno.El coordinador aconsejó a los líderes de Seguridad explotar más la proximidad social y trabajar de la manos con los comités de colonos, porque los vecinos son los ojos de lo que pasa en las calles y están enterados de las personas que delinquen.“Podemos tener mucho miles de Policías pero si no tenemos la información de los vecinos, no sirve de nada el trabajo”, finalizó.