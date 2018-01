Publicidad



“Tuvimos demasiado tiempo en los retrasos, eso ocasionó que en el relleno sanitario también estuviéramos con filas de camiones descargando, al no terminar las rutas nocturnas, empezábamos muy tarde las diurnas; sí tenemos un retraso, hay reportes de la ciudadanía durante algunos días del periodo vacacional, en donde sufrieron la falta de servicio.

“En este momento, en nuestras áreas, principalmente el área jurídica, estamos ya valorando el número de reportes que recibimos durante el periodo vacacional; esto va a sustentar el número de sanciones y montos que se van a tener que aplicar a estos incumplimientos, porque nosotros tenemos que a la luz del título concesión, nosotros sí tenemos que hacer acciones (sic)”, añadió.



“La sanción no es una medida de solución, obedece al cumplimiento en los términos del título, la otra situación es conminar a la empresa para que mejore su infraestructura, el equipamiento, las condiciones de sus trabajadores, etcétera, etcétera”, dijo.

(SIAP). Las colonias con esta problemática, que el SIAP aseguró que, son de lade la ciudad, donde la empresa Gisa presta el servicio a diario.Informaron también que ayer terminarían un, con la finalidad de sustentar y determinar lashoy, las cuales pueden. En agosto, ya se sancionó a Gisa con 30 mil pesos, por al menos seis multas, que acumuló cuando se hizo el cambio de concesión.El director detalló que de la zona A; de las zonas Centro (B) y Sur (C), donde se tiene el servicio terciado, solo fueron dos o tres por día, lo cual es considerado normal.El SIAPsobre el desempeño de las empresas Gisa y Pasa, que son las que prestan el servicio de recolección en la ciudad.Centeno dijo quede los patios porque cuando termina una ruta ya no va al relleno a descargar, además de laFinalmente, Centeno, al ser cuestionado sobre, dijo que eso no le correspondía determinarlo a él, sino al Consejo Directivo del SIAP.