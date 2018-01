¿Y LA UNIDAD?

Publicidad

La candidatura de unidad que presumirá el PAN no arrancó con el pie derecho, o ese fue el mensaje que dejó la ausencia de otro suspirante al registro que ya tiene Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.El senador Fernando Torres Graciano, quien un día antes anunció que se bajaba de la contienda interna por la gubernatura, no asistió, ni el diputado Ricardo Sheffield Padilla, quien buscaba hacer equipo con él para pelear la candidatura a la alcaldía en León, disputa que aún sigue.Luis Alberto Villarreal, también con aspiraciones a la candidatura panista sí se sumó, pero el apoyo a Diego que más sorprendió es del ex gobernador Carlos Medina Plascencia, pues hay antecedentes de que no era su favorito.El Comité Directivo Estatal del PAN lució lleno el día de ayer por el registro a la precandidatura de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, el plan original no contemplaba un evento masivo.La convocatoria al evento fue cerrada, no eran necesarios camiones llenos de gente ni traer una cargada de panistas, ayer los invitados eran “vip”, por eso se corrió la voz entre los liderazgos azules más fuertes. Ya vendrá la buena.Por supuesto el equipo de Diego Sinhué y el propio PAN, en conjunto con las fuerzas políticas con las que van en este 2018 por la gubernatura: Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); ya planean el gran momento y evento para levantarle la mano al abanderado.Una parte importante para la precampaña de Diego y durante todo el proceso, después de que sea ungido como el candidato oficial, serán los jóvenes azules, porque Diego tiene buena parte de la estructura del panismo juvenil de su lado.Carlos Medina Plascencia, el síndico con licencia, fue de los primero en llegar ayer para esperar al delfín azul, y aunque minutos antes de la 12 no se veía a Luis Alberto Villareal, éste llegó asegurando que desde siempre manifestó estar en pro de lo que su partido dijera.En primera fila ya estaban el alcalde Héctor López Santillana, aspirante a reelegirse en la alcaldía, a su lado derecho estaba el síndico Luis Ernesto Ayala Torres y juntito a ellos el posible adversario del primer edil en la contienda por la candidatura azul a la Presidencia Municipal, el diputado local Éctor Jaime Ramírez Barba, , también el ex contralor municipal Alberto Padilla Camacho.Otros que pasaron lista fueron los legisladores locales Juan Carlos Alcántara, Juan Carlos Muñoz, Angélica Casillas, también pasaron lista Verónica Orozco, Estela Chávez Cerrillo, Jesús Oviedo , Juan José Álvarez Brunel, Araceli Medina, Guillermo Aguirre, Luis Vargas, Sagrario Villegas, Alejandro Flores y Alejandro Navarro, todos con ganas de reelegirse.También acudieron a dar su respaldo al precandidato azul, los regidores Beatriz Yamamoto, Ana María Esquivel y Jorge Arturo Cabrera González, en estos casos es importante salir siempre en la foto sobre todo cuando hay intenciones de que se les tome en cuenta para la lista de candidatos que faltan.Otros que tampoco perdieron la oportunidad para salir en la foto y no ocultaron sus entusiasmo por el elegido, perdón, por el precandidato, fueron los alcaldes panistas que subieron a la plataforma usada como escenario donde ungieron a Diego para tomarse una foto entre porras, bulla y mucho entusiasmo.Pese a algunos tropiezos, el PAN ya se quitó de encima el pendiente de su candidato a la gubernatura, y ahora vienen las encerronas y negociaciones para destrabar el resto de las candidaturas.Una de las que más expectativa genera es por supuesto la de León, primero para saber si los panistas apostarán a la reelección de Héctor López Santillana o promoverán otro perfil, sobre esta segunda opción también habrá que definir si la apuesta será por un candidato o una candidata.El alcalde Héctor López Santillana está más que puesto para buscar la reelección, pese a lo gris que pinta esta posibilidad, él insiste ante su dirigencia estatal y ante el gobernador Miguel Márquez Márquez para que le den el voto de confianza y pueda quedarse otros tres años.Al interior del PAN dicen que en realidad tanto la dirigencia estatal como el gobernador no ven mal a Héctor López, por eso mismo no lo han descartado, pero lo que preocupa en caso de confirmarle el respaldo es qué va a pasar durante la campaña.Para algunos, como están las cosas en el Municipio, sobre todo en seguridad, y con el retraso de obras, en este momento cualquier panista podría ser menos atacable en una campaña que Héctor López Santillana.No ven cómo se podría contrarrestar el peso de esos dos temas, que seguro servirían como dardos para todos sus adversarios en la elección, por ejemplo, en el caso de las obras no ven cómo el candidato podría proponer otros proyectos si los que están en proceso van retrasados y han provocado la molestia de miles de ciudadanos.El que estará de visita hoy en León es Armando Ríos Piter, aspirante a candidato para la Presidencia de la República por la vía independiente.Ríos Piter y su “Ola Independiente” viene a recabar firmas que se sumen al resto que lleva a nivel nacional y con las cuales pretende lograr su registro como candidato ante el Instituto Nacional Electoral, para lograrlo requiere de casi un millón de firmas.La Secretaría de Salud de Guanajuato ha aplicado a la fecha un millón 97 mil 197 vacunas contra la influenza, parece que en la dependencia a cargo del doctor Daniel Díaz Martínez ya aprendieron y no quieren que les ocurra lo mismo que con el brote de dengue del año pasado, donde quedó en evidencia que se olvidaron de las acciones preventivas y el resultado fueron miles de enfermos.