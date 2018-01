Publicidad

solicitó a una juez federal un amparo contraque pudiera ser girada en su contra por la justicia de Chihuahua, derivado de la investigación de los presuntos desvíos a lasEl ex dirigente nacional del PRI también pidió en su demanda la protección de la justicia contra la posible intención de la Fiscalía de Chihuahua de impedirle el acceso a la carpeta de investigación o averiguación previa que pudiese existir en su contra.María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, admitió a trámite el juicio de garantías donde el sonorense también pidió ser protegido ante cualquier orden de comparecencia o citatorio del Ministerio Público estatal.A diferencia de los amparos que se presentan para tratar de detectar la existencia de una orden de aprehensión, coloquialmente llamados "buscadores", el ex dirigente del PRI no pidió suspender ningún mandato judicial o ministerial en su contra.Según el amparo 1110/2017, Beltrones interpuso su demanda el pasado 26 de diciembre contra los jueces y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como contra la Fiscalía, sin embargo, dos días más tarde la juez Núñez le pidió aclarar sus reclamos específicos.En principio, la juzgadora le pidió precisar si los posibles actos privativos de libertad que reclama, derivan de la carpeta de investigación 1/16-UIESP2, especificando la denominación de la autoridad a quien atribuye la integración de dicho expediente.La autoridad judicial también solicitó al priista acreditar si efectivamente el promovente del amparo a su nombre era su representante legal.Beltrones aclaró los puntos y la juzgadora admitió su demanda la semana pasada.El pasado 20 de diciembre la Policía Federal y la Policía de Chihuahua detuvieron en Torreón a Alejandro Gutiérrez, quien fuera secretario del CEN del PRI con Beltrones, acusado de un presunto desvío de 246 millones de pesos.Tanto funcionarios sentenciados como testigos colaboradores de la Fiscalía del estado, han declarado que Beltrones supuestamente negoció con la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Luis Videgaray, las aportaciones de recursos al Gobierno de Chihuahua que luego se desviaron a la campaña del PRI.