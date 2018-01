Chocan camioneta y moto en gasolinera

Publicidad

Por querer entrar al mismo tiempo a una gasolinera, una motocicleta y una camioneta seno hubo personas lesionadas.Aproximadamente a las 11:24 de la mañana de ayer se reportó al Sistema de Emergencias 911, sobre un accidente vial entre una motocicleta y una camioneta.que se encuentra sobre el Libramiento, se presume que el conductor de la motocicleta y la camioneta realizaron varias maniobras al tratar de esquivar el incidente, pero no lo lograron provocando así el impacto.Al lugar arribó una unidad de Cruz Roja de San Francisco del Rincón, en donde se realizó la valoración a las personas involucradas.De las personas que participaron en el accidente sólo, con domicilio en la comunidad Monte Grandey al checarlo se descartó que fueran de gravedad por lo que no ameritó traslado al hospital.Al lugar acudió Tránsito municipal pero al ver que no era de su jurisdicción se retiró, dejándole así la labor a Tránsito del estado, quien se encargó de llevar a cabo la investigación de los hechos y la finalización entre las partes.