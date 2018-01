Medita buscar candidatura del PAN

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex alcalde de Celaya,, meditará en una posible candidatura para ocupar de nuevo la presidencia municipal.Aunque aseguró que no ha tenido acercamiento con el PAN para hablar del tema, no descartó la posibilidad.Y es que en los últimos días su nombre ha sonado entre las posibilidades para encabezar la candidatura del, situación de la cual se dijo sorprendido y halagado.“La verdad me sorprende y me halaga, eso quiere decir que hay algo nuevo. Meditaríamos en su momento. No es que no me descarte, habría que esperar. “No conozco ningunas encuestas. La verdad es que yo estoy trabajando, y estoy en lo mío, pues, en la parte empresarial por un lado, y mis empresas por otro”, dijo.