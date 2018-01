Diego…a un paso

Publicidad

Muchos panistas de todo Guanajuato no dejaron pasar la oportunidad de acompañar a su candidato Ricardo Anaya en su visita a Guanajuato. Funcionarios y militantes fueron a pasar lista en León.La invitación fue para alcaldes, diputados federales y locales, senadores, consejeros estatales y nacionales y liderazgos reconocidos del Estado, por lo que la visita del líder panista permitió a varios blanquiazules presumir en redes sociales sus fotografías con Anaya.Entre los panistas que asistieron a la reunión se encontraron el regidor irapuatense, Víctor Zanella Huerta, quien busca una diputación local para el próximo proceso electoral. También acudió Alejandro Sánchez, presidente del PAN en Irapuato, quien compartió fotografías con Anaya en sus redes sociales. Entre los irapuatenses que asistieron también se encontró Alfonso Ruiz Chico, secretario del Comité Directivo Estatal del PAN y el exdiputado local Sergio Carlo Bernal Cárdenas.Otra de las panistas que no se quedó sin ir a la presentación de Anaya en Guanajuato fue la regidora irapuatense, Cecilia Vázquez García, quien está interesada en la reelección. La diputada federal Lorena Alfaro García, también estuvo presente.Y de los rumbos de Celaya estuvieron desde luego el alcalde Ramón Lemus, la diputada local Elvira Paniagua, los regidores Mariano Zavala y Trinidad Martínez y operadores políticos como Raymundo López. Destacó la ausencia de personajes como la diputada federal Adriana Elizarrarás o la de la exalcaldesa Rubí Laura López, a quien dicen ya no le interesa mucho la política, y su esposo, el también exalcalde José Rivera, según afirman, porque ya no le están dando mucha entrada para eso de imponer candidatos, ¿será?En sus marcas, listos... Llegó la hora de la verdad a los aspirantes independientes: juntar las firmas.En total fueron 40 los ciudadanos que presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato su intención para ser candidatos independientes a las alcaldías en 21 de los 46 municipios.Hay aspirantes para: Celaya, León, Irapuato, Dolores Hidalgo, Villagrán, Comonfort, Pénjamo, Abasolo, Salamanca, San Miguel de Allende, Valle de Santiago, Acámbaro, Apaseo el Grande, Atarjea, San José Iturbide, Huanímaro, Juventino Rosas, Uriangato, Tarimoro, Ocampo y San Felipe.Pero esa es sólo una buena intención, para obtener su registro deben cumplir con el requisito legal de firmas. El plazo para hacerlo arranca hoy 24 de diciembre y hasta el 6 de febrero, que son 45 días.Deben de reunir el 3% de firmas de la lista nominal de sus municipios. A excepción del alcalde de Comonfort, Alberto Méndez, quien es hoy el único alcalde independiente y que busca la reelección.Hoy, cuatro aspirantes a la candidatura de la alcaldía de Celaya comienzan la nada fácil tarea de reunir más de 11 mil firmas para su registro. Con las vacaciones decembrinas a cuesta, los cuatro aspirantes se proponen reunir a partir de hoy 250 firmas diarias en los próximos 45 días y así poder aparecer en las boletas de los comicios del 1 de julio.Si bien con las nuevas reglas del órgano electoral del Estado de aceptar las firmas en papel y no sólo en la aplicación móvil es una gran ayuda para los cuatro aspirantes, parece que no todos llegan en igualdad de circunstancias.El que ha mostrado más apoyo en redes sociales y a la hora de presentar su intención ante el IEEG es el exdirector de la Policía Municipal, Jorge Acuña Dávalos, quien lleva varios meses expresando su intención de ser candidato. Si bien ya empezaron a recordar en redes sociales que no dejó buenos resultados en el municipio cuando fue Director de la Policía Municipal, Acuña ha presumido tener un equipo sólido de auxiliares para por lo menos recabar las firmas.Y es el que la cuestión no sólo es recabar firmas sino completar al menos el 1.5% de todas las circunscripciones electorales del municipio, es decir que el apoyo ciudadano sea parejo tanto en la zona urbana como en comunidades.Tal vez ahí tenga más margen de maniobra el exalcalde priísta Javier Mendoza Márquez, que si bien hace casi 30 años que encabezó el Gobierno Municipal, el reconocimiento hacia su persona continúa entre muchos celayenses. El ex Alcalde ha manifestado tener más de 300 jóvenes y no tan jóvenes integrados a su equipo de trabajo y que estaban planeando detalladamente su estrategia para recabar firmas. Y es que si bien la meta son poco más de 11 mil firmas, los aspirantes saben que tienen que recabar muchas más por aquello de las firmas no validadas por tener credencial del INE expirada.Con menos reflectores está el biólogo Uriel Pineda Soto quien se presentó hace unos meses en mancuerna con Octavio Arvizu, sin embargo será Pineda Soto quien encabece su planilla. En los últimos días, su plataforma 'Celaya Independiente' aún invitaba a ser auxiliar para recabar firmas en redes sociales.Por último el que llegó barriéndose antes de que se cerraran los registros es el excandidato a la alcaldía, Ricardo González Melecio quien aún estaba en veremos su participación como aspirante debido a que no había cumplido el registro de la acta constitutiva de su asociación, acusando ineficacia de los registros públicos.En Irapuato, son cinco ciudadanos los que se registraron a inicios de diciembre, buscando la Presidencia Municipal por la vía independiente. Entre los interesados están dos que tienen ya experiencia en el servicio público.Enrique Cossio Vargas, exmilitante panista, exsecretario particular en el periodo de Sixto Zetina Soto, fue el primero en registrarse.Otro amigo de panistas que busca la alcaldía es el empresario Ricardo Castro Torres, quien también estaba relacionado con Zetina Soto, pues en su periodo fungió como Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami). El único presidente de Consejo que recibe nómina del Municipio y que fue elegido entre rumores de 'dedazo' por parte del ex Alcalde de Acción Nacional. Castro Torres fue proveedor de servicios de iluminación en la Administración de Zetina Soto.El aspirante ya dejó la Presidencia de la asociación civil que lo acercó al escaparate público al apoyar y defender los derechos de las personas de talla baja.Otros ciudadanos menos conocidos en el ámbito político son Mario Gutiérrez Villalobos, militar jubilado, Julio Martínez Cervantes y Rodolfo Razo Ramírez.Esta es la primera ocasión que en Irapuato se registran contendientes por la vía independiente, desde que se incluyó esta figura en materia electoral. Ante el registro, el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez no tardó en desacreditar a los aspirantes, señalando que no se debe creer que serán la solución inmediata para los problemas de la ciudad.A pesar de las malas condiciones del servicio del transporte público y sin un plan fijo de reordenamiento de rutas, la mayoría del Ayuntamiento en Celaya otorgó concesiones de rutas por 15 años sin información precisa.De forma exprés se subió al pleno esta propuesta en la última sesión de Ayuntamiento de este año y con la mayoría panista se aprobó otro controvertido dictamen relacionado al transporte público.Nuevamente las empresas Atucsa y Saetas fueron las más beneficiadas con rutas en las que no han cambiado el parque vehicular de los camiones. El presidente de la comisión de Movilidad, Trinidad Martínez, se escudó diciendo que fue un proceso abierto y en el que todas las empresas podían participar. Entre las incoherencias es que, con la firma de todas las empresas concesionarias y permisionarias del transporte es que a priori se podría tener mejor organización para la tan anunciada reestructura de rutas, pero antes de que esto pase aceleraron la ‘licitación’ de éstas siete.Al parecer el único regidor que utiliza el transporte público es el morenista J. Ynés Piña Cofradía sin embargo también votó a favor de otorgarles las concesiones, situación que no es extraña ya que últimamente vota todo a favor de los dictámenes panistas. Las fracciones del PRI, de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza votaron en contra precisamente por falta de información.Ahora, el Alcalde se jacta que esto es fruto de un arduo trabajo de su Administración para mejorar el transporte, presumiendo que en ninguna otra se había integrado a todos los empresarios. Lo que se le olvida a Lemus Muñoz Ledo es que si no hubiera por la intervención del Gobierno Estatal para integrar las cinco empresas faltantes a la modernización esto nunca se hubiera logrado.