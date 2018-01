Imaginación, creatividad y visión para transformar a Celaya en gran metrópoli

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La humanidad ha ido evolucionando con científicos como Albert Einstein, que impactó mi vida cuando dijo que Imaginación es más importante que el conocimiento, lo entendí y en los libros está lo conocido pero en la imaginación es lo desconocido que se pude descubrir por medios filosóficos, científicos y tecnológicos que han servido para salir del estado de naturaleza ya lo comentaba Platón en las sombras de la cueva. El que nunca ha salido de su ratonera no sabe lo hermoso que es el bosque. Se tiene que salir de la ciudad o del país para ver las metrópolis más avanzadas del mundo y poder mejorar nuestra ciudad.No voy a ser presumido menos arrogante pero los viajes ilustran y podemos aportar a nuestro entorno lo que hemos vivido en otros países para mejorar nuestra ciudad en el paisaje urbano Centro Histórico, en la seguridad, en el transporte público y en lo ecológico creando hermosos jardines y parques que es lo que embellece las ciudades y descontamina el ambiente.Bueno, vamos empezar el año con mucho entusiasmo y optimismo para poder cambiar todo lo malo que han hecho los ayuntamientos pasados como es el pésimo manejo del transporte público que causa muchos accidentes; el ambulantaje que no han podido regularlo para ofrecerles oportunidades a los que trabajan en ese oficio; la inseguridad que ha crecido de una manera brutal que nos perjudica a todos en especial a los niños y las niñas que son los más afectados y estos púberes se van a convertir en las personas del futuro pero van a crecer temerosos ya que por lo regular no tienen espacios públicos seguros porque hay bastante peligro en las calles, plazas y parques.Voy hacer algunas propuestas relevantes un poco “locas” para los que no entienden del progreso de vanguardia como buen idealista, espero que me las puedan comprender porque desde el punto de vista conservador, es imposible que las personas se vuelvan educadas y responsables en poco tiempo, cuando se pude conseguir por medio de la crianza familiar de buenos valores para que no se vuelvan delincuentes los jóvenes, que el pensamiento fascista centralista piensa que haciendo un mando único o utilizando a los militares como policías tendríamos seguridad interior.Una de mis primeras propuestas para no andar pidiendo limosna es tener un presupuesto 5 veces de lo que es, para que Celaya pueda tener autonomía y el gobierno estatal no nos traiga mendigando como siempre ha sido. Por esa razón Celaya es el patito feo de Guanajuato y el gobernador Marqués prometió en campaña que 2 secretarías iban a ser para políticos celayenses y no cumplió.La segunda propuesta que es de suma importancia es trabajar sin descanso para poder tener seguridad que se puede conseguir a través de la prevención y la educación de los jóvenes. ¿Quiénes son los delincuentes más peligrosos? Los jóvenes. Entonces, con quien hay que trabajar, pues con los jóvenes abriendo lugares culturales y deportivos sin cobrarles ningún centavo en las colonias de más riesgo. Además, haciendo una policía docente e inteligente de las mejores del mundo; acompañada con una Agencia de Ministerio Público Municipal. Y además, un reclusorio municipal para los primo delincuentes para verdaderamente corregirlos.La tercera propuesta es del transporte público que los ayuntamientos no han podido poner orden a pesar que han atropellado y han muerto algunos en esos accidentes. ¿Por qué el Ayuntamiento a través de transito no ha podido poner orden? Por la corrupción. Pero se puede poner orden aplicando la ley que esperemos que el próximo Ayuntamiento 2018 lo haga. No quiero presumir de inteligente pero Tengo la solución para ese problema del Transporte Público.La cuarta propuesta es hacer mercados artísticos para los ambulantes con todos los servicios de vanguardia. Si el gobierno ayuda a empresas multimillonarias como a Honda, ¿por qué no ayudar a miles de ambulantes? Con creatividad y visión muchos de los ambulantes se pueden convertir en grandes comerciantes o empresarios que tanto necesita México, para generar empleo, en lugar de andar trayendo empresas que destruyen a las pequeñas tiendas familiares.Dejé algunas propuestas en el tintero, pero todo se puede lograr con entusiasmo y optimismo pensando en grande cuando utilizamos la imaginación, la creatividad y la visión para tener la mejor metrópoli de México.