“Precisiones políticas”

Me llegaron correos preguntando la validez de los procesos electorales a partir de mi afirmación de que todos los partidos y candidatos hacen trampas.S- Contesto: si invalidamos elecciones tramposas, nos quedamos sin gobernantes ni congresistas. Si quitamos el registro a partidos tramposos, nos quedamos sin partidos. Se reciben propuestas: [email protected] R- Auuu. Yo también me confundí, mi Santias, ya que el domingo escribiste: “No milito en ningún partido y soy de los que votan por el candidato que, en mi opinión, puede ser el mejor gobernante o quién mejor me represente en los congresos estatal y federal. Es así como en el 2009, después de no votar por el PRI durante años, le di mi voto a Julián Malo Guevara, convencido de que era la mejor opción para gobernar a Celaya; ganó Rubí Laura porque fueron más los que pensaron diferente a mí, así es la democracia, se gana y se pierde;… aunque cada vez que me enredo en el tráfico del puente de la 2 de abril me pregunto: ¿Será que en el 2009 las mayorías se equivocaron?...” Si no mal recuerdo, mi Santias, el gasto excesivo e ilegal en el 2009 fue una realidad, era ofensivo ver a Celaya pintada de azul y con espectaculares promocionando a Rubí Laura que exhibían los excesos de la campaña (lo que no vieron los tribunales), ello sin tomar en cuenta la participación grosera del entonces Gobernador Oliva, el control de delegados en zonas rurales (recordemos que Julián ganó en Celaya y perdió con el voto en los pueblos y comunidades del municipio) y el siempre manipulador gasto social que inclina el voto de la gente pobre a favor de quienes les dan dádivas, a lo que habría que añadir prácticas comunes en tiempos electorales, como la compra de votos, el acarreo, el llenado de urnas, la cooptación de representantes de casillas, la reparación de Iglesias para cooptar sacerdotes e influir en votantesy tantas triquiñuelas de que se valen candidatos y partidos para tratar de ganar las elecciones; trampas que manchan la gestión de gobierno y a los congresos porque, por sentido común, quienes nos gobiernan o representan, salvo honrosas excepciones, son mentirosos y tramposos.S- No niego nada de eso, mi Rufo. De hecho lo viví en el 2003 en Uruapan, cuando, yendo el candidato del PRD en tercer lugar (el PAN en primero y yo en segundo), el gobernador Lázaro Cárdenas se fue a la meseta Purépecha a hacer pozos para dotarles de agua, acompañado de su candidato. Sin duda la elección del 2009 en Celaya fue tramposa, pero así es el juego político mexicano que tiene postrada nuestra economía ante la pudrición de gobernantes y congresistas que tenemos, los que en lugar de servir al pueblo, como protestaron cumplir, se dedican a lucrar con el dinero y la obra pública para enriquecerse y pagar favores aquienes financian las campañas; es por eso que los partidos políticos, instituciones que deberían estar al servicio de la República, se han vuelto un lastre para la democracia mexicana al presentar como candidatos, no a los mejores hombres y mujeres, sino a quienes tienen el poder político o económico para influir a su favor y el de su camarilla para, a través del control de los partidos, ser o poner candidatos. No de gratis vemos en cada proceso de selección peleas de perros y gatos entre los militantes de todos los partidos, acusándose de la falta de equidad y del dedazo al estilo priísta, práctica que adoptaron todos y que envilece el arte de gobernar y el servicio que deben prestar diputados y senadores con leyes a favor del pueblo y la República y no a modo de partidos y políticos que les dan candidaturas y mecenas que les dan dinero.R- ¡Guauuu! Tienes razón, mi Santias, ahora me queda claro y lo confirmo con solo ver las multas del IFE, ahora INE, a todos los partidos, por tramposos. Es por eso que me encabrita el financiamiento público a los partidos, es abusivo e inmoral, aunque sea “legal” (entrecomillas).Que me obliguen, con mis impuestos, a mantener a un partido político en el que no milito y al que vomito, es una imposición antidemocrática y un abuso legislativo.S- Es por eso que me da gusto, que obligados por la presión social, se hayan abierto las candidaturas a los “independientes” y de ahí que festeje que Javier Mendoza se haya impuesto la tarea de servir a Celaya (javiermendozaindependiente.com); lo mismo me gustaría que hiciera mi cuate Toño Chaurand, un buen amigo, un buen hombre, un buen médico y un buen ciudadano que ha tratado de servir a Celaya gobernando y que se ha quedado en el camino por nuestras formas de hacer política y la ilegal forma de financiar a candidatos de forma diferenciada, cuando la Constitución Política de México dice que todos los mexicanos somos iguales.R- Grrr ¡Tienes razón!, mi Santias. El financiamiento diferenciado a partidos y candidatos, es una forma de discriminación que evita que un buen candidato independiente o el que compita por un partido chico, lo haga en igualdad de condiciones, me explico: ¿Por qué el candidato del PRI en Celaya, o el del PAN, tiene más recursos públicos para hacer campaña, poner anuncios, hacer eventos, etc., que un independiente o el candidato de otro partido, que puede ser mejor persona, mejor gobernante o mejor diputado?S- Resumiendo mí Rufo; tenemos un cáncer llamado partidocracia que mata a nuestra incipiente democracia, lo que trae como consecuencias congresistas que hacen leyes a favor de los partidos, su control y financiamiento, en contra del interés público y de México, situación que solo pueden revertir los congresistas, que se deben a sus partidos y no a la ciudadanía, por lo que estamos y seguiremos estando jodidos,… todos ustedes… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.