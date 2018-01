Un muro sin mucho interés

Publicidad

Aunque no será ‘permanente’ el muro en el que se plasmó la figura del nuevo jugador de la Fiera, Giles Barnes, no ganó mucho interés durante la noche de ayer previo al cotejo de los Esmeraldas del León y los Venados de Mérida.Antes del inicio de compromiso de Copa Mx, la afición esmeralda no mostró la mayor inquietud de fotografiarse junto a la obra artística que había sido elaborada prácticamente durante un cuarto de día. Desde casi las 20:00 horas, la afición del Club León se había dado cita en poca cantidad al dos veces mundialista Estadio León, y aunque pasaban en la acera a un costado del graffiti de puerta cinco, no se detenían para fotografiarse, y apenas algunos lo observaban con cierta intriga desde lejos.La única luz que recibía el muro era el de una patrulla, que desde un costado alumbraba para los accesos al Estadio León. De ahí en más, ningún otro brillo. Así, el muro de Giles Barnes pasó la noche con más desconocimiento que interés de la afición felina, que se dio cita en muy poca cantidad al inmueble, en la que significó una de las peores entradas del equipo en los últimos años.