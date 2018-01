The Weeknd rechaza a H&M por publicidad racista

Publicidad



"Desperté esta mañana en shock y avergonzado por esta foto. Estoy profundamente ofendido y no volveré a trabajar con H&M nunca más...", escribió el cantante a través de su cuenta de Twitter.

Este fin de semana la marca sueca de fast fashion H&M se vio envuelta en la polémica por una fotografía promocional de su línea de ropa para infantes.En dicha imagen se muestra a un pequeño de piel oscura que porta una sudadera verde en la que se lee "The coolest monkey in the jungle" (El mono más genial de la selva), frase que inmediatamente sacudió a ciudadanos y compradores de la marca, pero sobre todo a uno de sus colaboradores.Abel Testafaye, mejor conocido como The Weeknd, colaboró con H&M en el diseño de una línea de ropa en el 2017 y prestó su imagen para varios afiches publicitarios. El cantante arremetió contra la empresa y anunció que rompería toda relación con la misma.Ante la ola de críticas, la marca se pronunció horas después sobre lo sucedido con una postura al respecto.La firma sueca ya ha retirado la imagen de su publicidad.