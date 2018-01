Publicidad



"Me cerraron puertas, pero perfeccioné mi estilo de canto. Muchos pensaron que por ser llenita siempre me cerrarían las puertas, pero ahora hasta tendré casa disquera".

Para Wendolee, egresada de la primera generación del reality musical "La Academia", hay un mensaje que dar en la música, que es el valor hacia la mujer.En charla con El Gráfico de EL UNIVERSAL, la intérprete de banda y ahora también compositora, indica que hay cosas que deben de cambiar, como valorar el talento más que una imagen, y ella es un ejemplo de que se puede realizar.De esta manera, con la promoción de su sencillo "Basta de llorar", ella envía un mensaje a las mujeres, de que no sufran por hombres que no valgan la pena.Por otra parte, Wendolee hace una crítica a los realitys musicales de la actualidad, quienes dan prioridad a las historias tristes más que al talento.Finalmente sobre un reencuentro de la primera generación, ella lo ve difícil, mas no imposible.