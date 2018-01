'Me trataron mal en Rayados' por eso me fui: Cardozo

Publicidad

Tras su fichaje con el Racing de Avellaneda, Neri Cardozo habló durante una entrevista para el diario Olé sobre su estancia en Rayados de Monterrey equipo del futbol mexicano."Los directivos de Rayados no querían ampliar mi contrato por seis meses más, Yo tomé la decisión de no seguir en el equipo porque no me trataron bien", señalóPor estos motivos el futbolista habló con su representante para que le buscará otro equipo en México o Argentina. Actualmente Cardozo se encuentra realizando la pretemporada con Racing, equipo que lo firmó por dos años."Estoy contento por que participaré en la Copa Libertadores. También me gusta la forma de trabajar de Coudet, lo ví cuando dirigía a Xolos de Tijuana", comentóRacing fue el equipo que mostró más interés en mi.Coudet me motivó mucho y lo más importante es que me dieron los dos años de contrato que estaba pidiendo.Neri Cardozo estuvo siete años con la "Pandilla" en donde consiguió los siguientes campeonatos: uno de Interliga, uno de Liga, dos de Copa MX y tres de Concachampions.