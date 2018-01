Axel Arenas analiza pedir una disculpa pública por caso de Karen Ailen

Publicidad

"LE ECHARON A PERDER SU CARRERA"

El actorexigirá a la Procuraduría capitalina unaluego de que fue detenido e imputado por elquien fue asesinada en diciembre pasado.Según Emiliano Robles Gómez Mont, abogado del actor, indicó que hubo varios errores en el caso, como lasy que Arenas se encontraba-lo cual, comprobó con su pasaporte.Por ello, "la familia está muy dolida", dijo el abogado, quien agregó que la molestia es por "la mancha, la etiqueta que se le puso a su hijo antes de que se hiciera la investigación, y se ha hablado de que por lo menos se hiciera una disculpa pública".La familia de Axel Arenas reprobó laluego de que el actor quedó en libertad.“Esto demuestra que a las autoridades no les interesa resolver los casos, sólo les interesa presentar chivos expiatorios. En este caso tuvimos mucha suerte porque se pudo comprobar todo y aún así, lo llevaron a juicio sin razón alguna, nunca nos dijeron cómo es que llegaron a la conclusión de que él era sospechoso, no les importó nada de lo que dijimos, fue un martirio todo eso que vivimos y que por lo que pasó mi hijo”, explicó entre lágrimas Patricia Arenas, madre del actor quien exige una disculpa pública de las autoridades y además, piensa demandar a la corporación investigadora."Los de la Procuraduría hicieron un trabajo terrible,fue un daño terrible el que le hicieron y todo solo por presentar a cualquier persona inocente y justificar su trabajo”, dijo.Por su parte, José Luis Monroy, papá del joven, dijo que la Procuraduría mintió respecto a que su hijo conoció a Karen en una escuela de actuación y que esto significa que el homicida sigue libre, “todo fue una vil mentira, todo lo que dijeron de él, que se conocían, que sostenían una relación sentimental y no se cuántas cosas más, es increíble la manera en la que funciona la justicia, a mi hijo le echaron a perder la vida, su carrera, todo”.