Lozano renuncia al PAN; llama 'joven dictador' a Anaya

El senadoranunció su renuncia al(PAN) debido a que ha “perdido rumbo e identidad” desde que llegó a la dirigencia Ricardo Anaya Cortés.“Hoy presenciamos una auténtica farsa, una simulación, estamos ante la imposición de un joven dictador que, imitando las prácticas que tanto criticábamos de otros partidos, se replican en elcon candidadez e impunidad”, señaló.En un video difundido en su cuenta de redes sociales acusó a la dirigencia del blanquiazul de haberle dado la espalda a la agenda legislativa de la bancada en el Senado y de llevar a, aspirante independiente a la presidencia, a salir del partido."Me voy del PAN pero no de la política ni del servicio público", aseguró Lozano. Y dijo que actúa en estricta congruencia con lo que es y lo que cree, y agregó: "porque no quiero dejar en manos de improvisados, demagogos, populistas, irresponsables, tramposos, corruptos, traidores e inespertos la adminsitración pública".El senador "rebelde" no notificó si se suma a la candidatura del precadidanto del PRI, José Antonio Meade, a quien a través de sus redes le ha expresado su apoyo.