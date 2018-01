Piden que prototipos de muro fronterizo sean monumento nacional

Una organización que se hace llamar MAGA, en alusión al Make America Great Again que usó como lema de campaña Donald Trump, lanzó una petición en línea para que los prototipos de muro fronterizo que se desarrollaron a pedido del presidente estadounidense, sean considerados como un monumento nacional.



Los ocho prototipos de pared fueron presentados en octubre pasado cerca de San Diego, California, en un paraje cercano a la frontera binacional y habría tenido un costo de 3.3 millones de dólares que se extrajeron de fondos federales.

La petición de MAGA intenta impedir que los prototipos sean destruidos y, acogiéndose a una ley de 1906, exige que los pedazos de muro sean considerados como “una gran exhibición del arte” con un “importante valor cultural”, de acuerdo con una nota de The New York Times.



Las propuestas de muro se construyeron siguiendo ciertas especificaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Tenían que soportar durante más de 30 minutos ataques con marros o sopletes de acetileno. Tenían que ser difíciles de escalar y debería ser casi imposible excavar y pasarlos por debajo través de túneles.







De acuerdo con el reporte del Times, independientemente de su funcionalidad, los fragmentos de muro tienen una majestuosidad innegable como esculturas minimalistas.

El cerebro detrás de MAGA es el artista suizoislandés Christoph Büchel, quien lanzó la petición primero en We The People, el sitio web que la administración del ex presidente Barack Obama lanzó desde la Casa Blanca para que los ciudadanos comunes pudieran enviarle mensajes directamente.



Sin embargo, el sitio fue bajado por la actual administración del presidente Trump, así que Büchel decidió publicar la petición en su propio sitio de Internet.



Büchel dijo, de acuerdo con el Times, que, aunque el muro no llegara nunca a construirse, los prototipos se deben conservar porque “pueden adquirir un sentido y cambiar su significado con el paso del tiempo. Podrían recordarle a la gente que alguna vez se tuvo la idea de construir un muro fronterizo”.



Para que la propuesta de Büchel se haga realidad, el presidente Trump debe firmar un decreto que lo autorice.