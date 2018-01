Promete otro centro de salud

Publicidad

Durante la puesta en marcha de la construcción de las Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) en las comunidades La Calera y Lo de Juárez, el gobernador, Miguel Márquez Márquez se comprometió a construir un centro de salud más en la comunidad Venado de Yóstiro.Refirió que en esta administración estatal, se construyeron o están en proceso 107 clínicas nuevas, por lo que al cierre de su gestión habrá 140 clínicas y hospitales en Guanajuato.“Ya está el terreno, ya no íbamos a hacer clínicas este año, y vamos a hacer 33 más, vamos a cerrar con 140 clínicas y hospitales nuevos en el Estado, nos habíamos comprometido a 50 (...) les hacemos la clínica en Yóstiro, nada más un favor, súbanla rápido, si me gustaría que la liciten rápido para que podamos concluirla antes de que termine la administración”, refirió.En gira de trabajo por Irapuato, el Gobernador junto al alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez puso la primera piedra de la UMAPS en la comunidad La Calera, que tendrá una inversión de 6 millones 309 mil 721 pesos, a cargo del contratista Salvador Vargas.La obra que culminará en mayo contará con 2 consultorios, área de rehidratación oral e inmunización, sala de curaciones, consulta externa, sanitarios, cuarto médico residente, sala de usos múltiples, sub almacén de medicamentos, entre otros espacios, irá en beneficio de 5 mil 73 habitantes de varias comunidades.Las autoridades también pusieron la primera piedra de la UMAPS de la comunidad Lo de Juárez, en la que se invierten 7 millones 193 mil 442 pesos, y que beneficiará a 4 mil 784 habitantes de comunidades de la zona.En este espacio, cuya construcción está a cargo del contratista Alberto Villafuerte contará con una sala de espera, un consultorio de medicina general, módulo de somatometría, cubículo de inmunizaciones e hidratación oral, sala de curaciones, baños, entre otra infraestructura.