Sin fecha para apertura de Brigada

La apertura y puesta en marcha de la Brigada Militar aún no tiene fecha, y es probable que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto asista a la inauguración, señaló Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato.“Es probable que venga inclusive el presidente de la República (...) lo más probable es que sea en febrero, yo ahí si no quisiera señalar un día en específico”, dijo.Señaló que se preparará con tiempo un convenio donde se asentarán de manera formal las actividades que realizarán los 3 mil 200 elementos de la Policía Militar, así como a los municipios a los que prestarán su servicio.Márquez Márquez destacó que han sido claros en decir que esta brigada no sustituirá a las Policías Municipales, y que pensar en ello sería un error, pues es únicamente un apoyo para todos los municipios de la entidad.“Son 3 mil 200 pero estamos hablando de poco más de mil (elementos) que estarán por turnos laborando en los diferentes municipios (...) ya con la ley interior indudablemente se tendrá que contemplar esta nueva normatividad, pero al principio va con un convenio”, refirió.Al cuestionarle sobre el atraso de la obra, pues en principio se había anunciado su apertura el 1 de enero de este año, el Gobernador se limitó a decir que la construcción está por terminarse, y que su gobierno cumplió de más, pues aportaron más de 350 millones de pesos.“Están buscando una fecha en especial, ahí seremos muy respetuosos para que ellos (federación) decidan la fecha”, reiteró.Agregó que el Gobierno del Estado seguirá trabajando en la seguridad, pues este año se esperan 800 nuevos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), con lo que llegarán a casi 4 mil.Insistió que la mayoría de los municipios continúan con el mismo número de policías o menos, pues no han apostado por el incremento de su personal, por lo que necesitan reforzar esta área.Asimismo, al preguntarle sobre las declaraciones de líderes sindicales que dicen que Guanajuato es más peligroso y violento que otras entidades, Márquez Márquez aseguró que no les interesa compararse con nadie y que no coinciden con estos dichos.