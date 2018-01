Viven caos vial en Zona Centro

Publicidad

Un vehículo particular que presentó una falla mecánica provocó un gran caos vial por más de 15 minutos en la Zona Centro de Salamanca.Durante la mañana de este martes, un carro tipo sedan color blanco con placas del Mississippi presentó una falla mecánica al rompersele una de las rótulas y ocasionó que el vehículo en marcha se detuviera justo en medio de la vialidad de la Zona Centro.Por más de 5 minutos el conductor de vehículo intentó arrancar el automóvil para cambiar de lugar y no generar molestias a los demás conductores, sin embargo, ésto no fue posible por lo cual optó por cerrar la unidad móvil y pedir el arrastre de una grúa.Alrededor de 15 a 25 minutos fue que conductores que se desplazaban entre las calles Tomasa Estéves e Hidalgo tuvieron que esperar para poder transitar por la zona, lo que generó una gran fila de automóviles que daba lugar a la calle 5 de mayo por Hidalgo y géneró un caos vial.Minutos después una plataforma de un empresa de grúas privadas acudió al lugar llevándose el vehículo, y dando pasó a más de 20 coches varados, en el lugar un elemento de tránsito custodio el lugar pues era imposible dar paso a la circulación ya que el coche quedó justo en medio de la calle.Algunos de los conductores que transitaban por la zona se mostraron molestos ante esta situación.