Enjaulan autos contra ladrones sueltos

“Enfocaremos nuestros esfuerzos este año con la finalidad de proteger el patrimonio de la ciudadanía”, precisó.



“Lo mejor es que se hicieran con una imagen uniforme en un conjunto habitacional. Pero es enteramente derecho de los condóminos. La mayoría de las zonas donde se enrejan los autos son fraccionamientos en régimen de condominio”, precisó la oficina de Comunicación Social.



“Hay un área para estacionamiento, pero los estaban desvalijando. Por ello decidimos construir jaulas en las áreas comunes”, dice Efraín Márquez.



“En Los Ángeles Infonavit hay multifamiliares sin estacionamiento. Los autos tienes que dejarlos en la calle; cuando se construyeron hace más de 30 años no había problema, pero ahora si no te lo roban por completo, te lo desvalijan, les roban la batería, las llantas, el estéreo”, advierte un vecino, Carmelo Anguiano.



Artemio Lozano aceptó: “Sí se ha invadido la calle, la vía pública, pero no hay de otra; la inseguridad está tremenda y tenemos que proteger nuestro patrimonio; las riñas y campales son frecuentes”.



“Tenemos que tener todo encerrado en jaulas, vivir tras las rejas, para no ser víctimas de la delincuencia. El principal problema es la impunidad; hemos detenido a muchos cristaleros y desvalijadores, los entregamos a la Policía, y luego vienen a vengarse porque los dejan libres”, lamentó Margarita Zambrano.



Los vecinos conocen la prohibición de invadir calles, “pero no nos dicen nada porque no pueden con los ladrones. Estamos hartos de robos de llantas, de acumuladores, de accesorios, y que las autoridades no hagan nada por atrapar a los rateros”, dice Joel Araujo.



“Comenzaron a robarse accesorios, pero también se roban los autos. Empezamos a proteger los vehículos en “jaulas” y aún así rompen los candados y los desvalijan.”, se queja José Ángel Morales.



“Aquí la delincuencia es un problema. No entran nunca las patrullas. Roban de todo a los vehículos, llantas, baterías, y la única forma de protegerlos es encerrándolos en jaulas”, explicó Benjamín Pérez, vecino del lugar.

en las calles para evitar que roben sus vehículos. En Parques La Noria, Los Ángeles, Las Hilamas, León II y colonia Buenos Aires, entre otras,, unas de fierro y otras combinadas con tabique.Cada vez es más frecuente este recurso, sobre todo enLos vecinos dejaban las unidades en la vía pública y después de minutos u horas, ya no las encontraban o aparecían desvalijadas y hasta sin llantas.Por su parte, las, como en el bulevar Antonio Madrazo, casi esquina con Alonso de Torres.El año pasado, aumentó elen León. De, por lo que el titular de Seguridad Pública,, anunció que este año se propone reducir el robo de vehículos.En cuanto a recuperación de autos robados, Ramírez Saldaña informó que logró 2 mil 610 y este año superará la cifra. Una de las medidas para lograrlo es la detención de vehículos sin placas, motivo por el que, el año pasado, se levantaron 12 mil 774 multas, y 9 mil 364 por vidrios polarizados.En la colonia Los Ángeles.En Desarrollo Urbano se informó que los espacios para estacionamientorecorrió fraccionamientos promovidos por Infonavit, como, ubicado al sur de la ciudad, donde no hay multifamiliares pero existen los llamados “andadores” por donde no pueden pasar los vehículos, y los vecinos dejan sus autos lejos de sus casas.Sin embargo hay otras colonias dondey las jaulas están en las calles.En Parques La Noria.Los Ángeles no es la única, en León II, los habitantes de multifamiliares llenan de jaulas las calles.La situación es más grave, al poniente de la ciudad, donde edificios abandonados se han convertido en refugio de delincuentes.En la colonia Buenos Aires.En bulevar Madrazo, entre Las Torres y Morelos, hayy de plano los vecinos colocaron jaulasIgual, donde en una cuadra de áreas públicas del bulevar Wigberto Jiménez Moreno armaron unas 20 jaulas, algunas hechas con ladrillo.