Obra inconclusa en Cementos causa accidentes

Una obra inconclusa,pues varios han caído en una zanja del lugar.La obra en cuestión se trata deque pasa a un costado de la colonia, dichas reparacionescon el objetivo de evitar problemas de inundaciones para los vecinos del lugar. am revisó el avance de la obra el pasado 24 de septiembre ydurante la temporada de lluvias.



“Lo estaban arreglando que para que ya no se nos metiera el agua a las casas, llegaron las lluvias, se metió al agua, ya dejó de llover y nomás no acaban, hace mucho que no se ve a nadie trabajando aquí, ya parece abandonado”, comentó Arturo, vecino de Cementos.

El día de ayer se hizo una nueva visita al lugar, yde acuerdo con habitantes de la zona, se dejaron de hacer trabajos desde hace casi dos meses.Vecinos comentaron que en ese lapso, han sido, ya que en el lugar no hay ninguna señalización que alerte a los conductores sobre el trabajo inconcluso.Los vecinos piden que, o que cuando menos, sea colocada señalética que avise a los conductores sobre la presencia de las zanjas en las que pueden caer.