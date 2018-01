Corredor Industrial

Publicidad

Luego de la pausa entremos de lleno con la información empresarial e industrial en nuestra primera columna del año.La semana pasada recibimos un par de correos de lectores preguntando que tan cierto era el cierre del Sanborns ubicado en Plaza León.La respuesta es sí, sí existe el plan de que la tienda del Grupo Carso cierre sus puertas después de más de 20 años en el lugar, pero no será hoy ni mañana como se rumoró. El cierre podría ser hasta dentro de 4 meses.Pese a cerrar su sucursal hotelera, Sanborns continuará teniendo un par de tiendas en León; el Centro Comercial Altacia es donde se reubicará la tienda propiedad del conglomerado de Don Carlos Slim que junto con Sears y el Hotel Hyatt Place serán parte de la tercera y última etapa contemplada para la plaza del Grupo Aryba, información que adelantamos en junio de 2017.De forma extraoficial se contempla que Sears abra en Altacia antes del primer semestre del año y su inversión junto con Sanborns rondaría los 20 millones de dólares, además de generar más de 300 empleos.El espacio de construcción destinado para las dos tiendas es de alrededor de 6 mil metros cuadrados y desde el fin de semana pasado, Sears por medio de llamadas telefónicas ha comenzado a hacer promoción de su tienda ofreciendo su tarjeta departamental promocional, donde mencionan que en marzo sería la inauguración de su nueva sucursal.Pasando a otros temas, el que ya comenzó a operar es el Recinto Fiscalizado de la Aduana de Guanajuato en Puerto Interior.El primero de los cargamentos que se han registrado llegó al recinto operado por GTO Logistic Center a la batuta de Enrique Valle vía aérea, proveniente de Asia con escala en Los Ángeles, California.En diciembre pasado comentábamos que el plan era arrancar operaciones al comienzo de 2018, luego de que el pendiente que existía se resolvió con la autorización final del SAT para poder operar el recinto fiscalizado, que es una aduana integral que puede operar carga aérea, ferroviaria y terrestre.Una de las virtudes de su funcionamiento es para las Pymes, que ahora pueden hacer uso del Aeropuerto Internacional de Guanajuato para trasladar su carga sin necesidad de usar servicios de aeropuertos fuera del Estado y pueden transportar carga consolidada sin verse obligados a llenar un contenedor; ahora podrán compartirlo con otras empresas, ahorrando costos.Es la primera de dos etapas contempladas en el proyecto original de 17 mil metros cuadrados y 13 mil metros cuadrados respectivamente. La siguiente etapa funcionaría como Recinto Fiscalizado Estratégico.Hablemos de la Caja Popular Mexicana que integrará a su red de 463 sucursales, cajeros automáticos receptores de pago, además de la posibilidad de ahorrar y hacer pagos en línea por medio de aplicaciones móviles.Antes de marzo se prevé que estén funcionando los primeros 26 cajeros receptores, luego de realizarse una prueba piloto en el municipio de Victoria, Guanajuato donde habitan 28 mil personas y no existe ningún otro servicio ni de cooperativa de ahorro, ni bancario.Y entrando a un tema Fintech, la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (Socap) que dirige Cirilo Rivera Rivera, se sumará a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros con el uso de tecnologías de la información y comunicación.A partir del segundo semestre del año sus socios podrán realizar diversas acciones como resolver sus dudas, recibir mensajes con información de la CPM, hacer pagos y su propio ahorro, todo en línea.Un reto más que ya comenzaron es el de la remodelación de sus sucursales, son cinco las unidades en las que invirtieron 14 millones de pesos.En números, en 2017 la Socap sumó 531 mil 126 créditos autorizados y entregados, representando un movimiento de 17 mil 437 millones 801 mil 374 pesos.En este rubro la Cooperativa desplegó un total de 202 mil 379 créditos por un monto de 8 mil 568 millones 764 mil 190 pesos.En remesas fueron en total 445 mil 863 envíos de dinero que se concretaron del extranjero a México sumando 4 mil 356 millones 705 mil 919 pesos.A pesar de aún no conocer el desenlace que tendrá la renegociación del TLCAN, la producción de autos ligeros en 2018 sería superior a la registrada en 2017, vislumbra la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) de Eduardo Solís.El pronóstico es que al concluir 2018, en México se superen los 4 millones de unidades fabricadas en vehículos ligeros, cantidad que permitiría superar lo sucedido en 2017.De lograrse la proyección sería un punto a destacar, considerando que el año pasado la industria automotriz alcanzó cifras sin antecedentes en México.En el reporte compartido ayer por la AMIA se detalla que el rubro de la producción tuvo un crecimiento acumulado de 8.9% para sumar 3 millones 773, 569 unidades y en exportaciones un crecimiento del 12.1% para llegar a 3 millones 102,604 unidades.