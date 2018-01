Publicidad

Hoy el alcalde Héctor López Santillana encabeza la primera reunión del Grupo de Coordinación León, muchos temas habrá que abordar en materia de seguridad, el reporte final del año pasado y la estrategia para este cierre de trienio.En la reunión participan representantes de los tres órdenes de gobierno, pero desde hace varias reuniones no asisten ni siquiera los titulares de la Procuraduría del Estado, Carlos Zamarripa, ni de la Secretaría de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.Sería bueno que al menos hoy que es arranque de año lo funcionarios se dieran tiempo en su agenda y se dejaran ver en esta reunión en León, pero sobre todo que informaran qué harán para mejorar la seguridad del municipio en este 2018.En su recorrido por el país para recabar las firmas que requiere para registrar su candidatura a la Presidencia de la República por la vía independiente Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, analiza la posibilidad de visitar Guanajuato el próximo fin de semana.Así lo adelantó ayer el también gobernador con licencia de Nuevo León en un video en el que aparece con el precandidato independiente a la alcaldía de León, Rubén Fonseca, alias “El Bravo”.“El Bronco” da su apoyo al leonés y a todos los candidatos independientes que se aventuraron al reto de juntar firmas que les permitan registrar su candidatura ante el INE y participar en la elección de este año.El servicio de recolección de basura trae de cabeza a más de un municipio del corredor industrial y León no es la excepción. En el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), a cargo de Roberto Centeno Valadez, traen un desfase con la recolección de los residuos desde que concluyó 2017.Esperaban que el problema que afectó a 41 colonias quedara resuelto desde el pasado fin de semana, pero no fue así y ayer todavía traían un retraso de horas en el servicio; según dicen ya alistan las sanciones para los contratistas incumplidos.Pero no es el único caso. En Salamanca, el alcalde Antonio Arredondo Muñoz aún no ha podido aclarar la contratación de una empresa a la que el resto del Ayuntamiento ni los propios trabajadores de limpia conocen.Mientras que en Irapuato en el diciembre pasado, el Ayuntamiento que preside Ricardo Ortiz Gutiérrez lanzó la licitación para concesionar el servicio de limpia por los próximos 20 años, las empresas interesadas deberán presentar su solicitud de participación y adquirir las bases.Los interesados deberán demostrar que tienen un capital social que los respalde de por lo menos 80 millones de pesos y la capacidad y experiencia en la recolección y traslado de al menos 400 toneladas por día de residuos sólidos urbanos no peligrosos.Tan pronto se dio a conocer la convocatoria, la regidora del tricolor Sharon Orozco Chávez anticipó que el Comité de Adquisiciones “meterá lupa” a los detalles de esta licitación de la que saldrá la empresa ganadora que sustituirá al servicio que hoy presta directamente el municipio fresero.Vaya sorpresa se llevó el ex regidor del PRI, Aurelio Martínez Valadez (mejor conocido como “El Chachis”), quien desde hace meses había ventilado sus intenciones de buscar la precandidatura a la Alcaldía de León por Morena; pero el fin de semana el Comité Ejecutivo Estatal del partido en Guanajuato descartó tener acercamiento con él.El secretario de comunicación, difusión y propaganda del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, Cuauhtémoc Becerra, difundió un comunicado en el que asegura que los morenistas del terruño no están en negociaciones con Aurelio Martínez.Pero el ex regidor priísta, quien hace semanas presumía tener contacto directo con Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, ni sufre ni se acongoja pues afirma que lo único que busca es aportar en algún proyecto para que a León le vaya mejor.Pero además asegura que ese desaire de los morenistas estatales no le quita el sueño. “Me extraña el comunicado, lo respeto y al final de cuentas ni le hago caso. Yo estoy más enfocado en otros temas”, afirmó.Dice que uno de los temas en los que trabaja es en lograr un acercamiento con el equipo de Alfonso Romo Garza, el empresario que hizo la presentación del Plan de Desarrollo 2018-2024 con empresarios locales. “En eso estoy enfocado y no a la grilla del Comité Estatal”, aseveró “Chachis”.El empresario reconoce que no ha tratado ni con Cuauhtémoc Becerra ni con Ernesto Prieto; es más, dice que ni los conoce personalmente pero apunta que si ha tenido pláticas con Alma Alcaraz, secretaria general de Morena en el Estado, y con otros liderazgos de Morena como Alejandro Bustos, Enrique de Alba y hasta con Antares Vázquez Alatorre, precandidata a la gubernatura.Sin embargo, dijo estar dispuesto a sentarse a platicar con Leonel Godoy, delegado de Morena en Guanajuato; y en su momento con Ernesto Prieto. “Si me buscan estoy dispuesto a platicar”, expresó tras señalar que él se mantiene vivo en la política, aunque oficialmente tampoco ha renunciado al PRI, partido con el que fue regidor en la administración municipal pasada.Él no se descarta, pues dice que no puede negar que aún tiene aspiraciones políticas. Falta ver con qué partido llega a un acuerdo; por lo pronto sigue atento a todas las invitaciones que le puedan llegar.El secretario de Obra Pública del Estado, José Arturo Durán Miranda, supervisó ayer la construcción del parque lineal El Ejido, trabajos que registran un avance superior al 82%. Se prevé que esta obra beneficiará a más de 10 mil habitantes de alrededor de 10 colonias y se realizará una inversión de 27.3 millones de pesos.El proyecto se desarrolla en una longitud de mil 125 metros lineales en el tramo que abarca entre los bulevares Vasco de Quiroga y Francisco Villa.