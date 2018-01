Acusa venganza por indagar al PRI

Publicidad

"Lo que inmediatamente señalé es que nosotros no íbamos a intercambiar el conocimiento privilegiado de investigaciones del MP por una disposición de recursos que pertenece al estado de Chihuahua y que daríamos la batalla.

"No vamos a permitir que se atente contra el pueblo de Chihuahua porque el Gobierno combate la corrupción", manifestó Corral.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Gobernadoracusó a la Administración federal de emprender una venganza en contra del Estado de Chihuahua, ante las investigaciones de desvíos en la gestión del priista César Duarte.El Mandatario acusó que Hacienda federal canceló la entrega de 700 millones de pesos a Chihuahua como consecuencia de la indagatoria que la Fiscalía estatal abrió contra el priista Alejandro Gutiérrez, operador del ex dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones y presunto responsable del desvío de 250 millones de pesos al tricolor.Arropado por académicos, intelectuales, activistas y legisladores del PAN y PRD, Corral aseguró que el jueves 4 de enero, en una reunión en Palacio Nacional, el propio Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, admitió que las investigaciones propiciaron la suspensión del envío de esos recursos a Chihuahua.Durante la Administración del panista se han acreditado daños al erario estatal por al menos mil 200 millones de pesos.Además, se tienen abiertas más indagatorias y se calcula que el daño patrimonial alcanzaría los 6 mil millones de pesos en la era de César Duarte.El Gobernador emplazó al Presidente Enrique Peña a rectificar de inmediato, y ordenar el restablecimiento del flujo de recursos a Chihuahua."Es evidente que hay una intención de estrangularnos económicamente desde el Presupuesto", sostuvo.Durante el mensaje, el Mandatario chihuahuense estuvo acompañado por la presidenta del Comité de Participación del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard, así como los académicos Denise Dresser y Jorge G. Castañeda.También acudió el ex fiscal electoral Santiago Nieto y los diputados perredistas Agustín Basave y Guadalupe Acosta Naranjo, entre otros.El Presidente, Enrique Peña Nieto, dijo que la denuncia de Corral fue un acto cargado de signo partidario."Lo que hoy recogí fue una conferencia que más parecía un acto político. Entonces, ante quien hace un acto partidario, el Presidente se conducirá con su vocación democrática, con absoluta imparcialidad y apegado estrictamente al Derecho".En tanto, Hacienda informó que las transferencias a Chihuahua se han dado en tiempo y forma.Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, informó ayer que solicitó un amparo para poder acceder al expediente de la Fiscalía de Chihuahua y así enterarse de los hechos que aparentemente se investigan a partir de declaraciones hechas por supuestos testigos beneficiados.