Verónica Gallardo, una de las presentadoras del programa de espectáculos "La Oreja", deja atrás los chismes de farándula y toma protesta como directora del DIF en el municipio de Nogales en Veracruz.

La ex presentadora hablada de la farándula mexicana a lado de Pepillo Origel mientras daba las notas.

Verónica Toma protesta del DIF el 5 de enero, asumió el cargo por invitación del edil Guillermo Mejía para realizar una actividad altruista en el municipio.



"Les voy a hablar como es Verónica Gallardo; no voy a leer el discurso que me prepararon, no soy política, vine a ayudar. He aprendido a amar esta tierra, a amar a los nogalenses", dijo durante la toma de protesta.