Buscará Arpaio escaño en el Senado

"Voy a tener que trabajar duro; no se puede tomar nada por hecho. Pero no estaría haciendo esto si pensara que no podría ganar. No estoy aquí para poner mi nombre en el periódico, logro eso todos los días de todos modos", añadió el ex alguacil.

Para llegar al Senado, Arpaio podría contender con el ex senador estatal Kelli Ward en las elecciones primarias.

El ex alguacil de Arizonaanunció este martes que se postulará como candidato al Senado estadounidense, de acuerdo con una entrevista dada al periódico The Washington Examiner, decisión que genera incertidumbre en las primarias estatales del Senado republicano.Arpaio ganó popularidad porDurante su gestión, el ex funcionario se refirió a sí mismo como el alguacil más duro de Estados Unidos, ya que se le conoció por el control estricto de la seguridad fronteriza en Arizona.Sin embargo, fue objeto de críticas y acusaciones por discriminación racial y maltrato a prisioneros migrantes.En 2017, el Presidente Donald Trump lo otorgó el perdón después de que fue declarado culpable de ignorar una orden judicial relacionada con la discriminación racial en su jurisdicción.El ex funcionario, quien perdió el cargo el año pasado después de más de dos décadas, manifestó hace tiempo sus aspiraciones a un cargo superior.Este martes, en entrevista con el diario estadounidense, afirmó que participará en la carrera para reemplazar al senador Jeff Flake, el cual anunció su retiro.Ward, quien ha sido apoyado por el ex estratega en jefe de la Casa Blanca Steve Bannon, se ha identificado a favor de las acciones del Presidente Donald Trump, por lo que la entrada de Arpaio amenaza con recortar su apoyo.Asimismo, se espera que la representante republicana Martha McSally externe sus intenciones de incorporarse a la carrera rumbo al senado, aunque no ha hecho un anuncio oficial.El ganador de las elecciones primarias probablemente se enfrente a Kyrsten Sinema, quien es la favorita en las primarias demócratas por un espacio en el Senado estadounidense.