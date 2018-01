Sheffield ganaría

Publicidad

Si se hiciera una votación interna en el PAN municipal de León para designar a su candidato a alcalde, el más probable ganador sería Ricardo Sheffield. En un segundo lugar quedaría Héctor López Santillana, actual presidente y en un tercero muy lejano estaría el doctor Éctor Jaime Ramírez Barba.Si la decisión dedocrática viniera del nuevo candidato Diego Sinhué Rodríguez, sería Éctor Jaime; si el dedo fuerte es del gobernador Miguel Márquez, se conformaría con Héctor López Santillana.Pero el nuevo PRI azul de la comarca tiene sus métodos y sus tiempos y adopta el lenguaje antiguo. Luis Alberto Villarreal “se disciplinó” ante la aclamación de la cargada a favor de Diego Sinhué. Fernando Torres Graciano, el otro precandidato, también se ajustó a los designios aunque hizo el berrinche de no aparecerse en el ungimiento de su contrincante.Por ningún lado vemos enfadosas votaciones internas con pancartas, con propuestas, con planteamientos distintos.Juan Manuel Oliva impuso a Márquez, y éste a su vez hizo su candidato fuerte a Diego Sinhué, quien a su vez dirá quién es el bueno en el 2024. La democracia es fastidiosa, hay que hacer verdaderas campañas, llamar a la base, gastar en precampañas y al final puede salir alguien que de plano le disgusta al gobernante en turno.Es el caso de Ricardo Sheffield, ex alcalde de León, quien no es bien visto por el entorno de Miguel Márquez y pertenece a los fernandistas. Así que para Márquez será mejor dejar a Héctor López Santillana, quien ha tenido una actuación gris, pero no es latoso. Con tal de que no llegue Sheffield, el PAN hará todo lo posible por darle gusto al gobernante y no a los gobernados.Quienes conocen al trío saben que el más talentoso, preparado y ejecutivo es el doctor Éctor Jaime, pero pocos lo apoyan en el PAN. Los blanquiazules saben que Sheffield no es un tipo sereno y menos inmaculado, pero su energía y determinación les agrada. Al menos daba manotazos, gritaba a sus colaboradores y regañaba a sus gobernados. Fue un alcalde decidido que alimenta la esperanza de muchos, de ahí su popularidad.En am digital hacemos un sondeo no aleatorio, no estadístico ni estratificado. Simplemente una encuesta de click. Los resultados se parecen mucho a la encuesta que publicó el propio Sheffield. Va arriba un 20 por ciento en preferencias sobre López Santillana.Para ser más precisos hemos pedido a la Universidad Meridiano que realice una encuesta con todas las cualidades estadísticas necesarias.Para vencer al dedo se necesita actitud democrática de los panistas. Menos disciplina, menos cargadas y la exigencia de procesos internos claros y participativos. La democracia en el PAN termina cuando Juan Manuel Oliva pervierte la elección y tumba con mañas a Eliseo Martínez para imponer a Juan Carlos Romero Hicks, que ni panista era.La mano larga del Yunque pesa mucho todavía en Guanajuato. Los misteriosos caminos que usa para imponer el conservadurismo contrasta con una sociedad guanajuatense más abierta, plural y moderna.Esto se va a poner bueno.