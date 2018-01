Se descompone camión y no se llevan la basura

Publicidad



“Se supone que casi siempre pasan a las 8 de la mañana, el domingo pues no pasan; se imagina cuánta basura sacamos hoy (lunes), y ya pasan de las 3 y nada que vienen los de la basura”, dijo la señora Martha,



“Lo malo es que al rato pasan los perros y hacen un tiradero que tenemos que volver a barrer, pues los que sí barremos enfrente de nuestra casa, porque hay vecinos que así dejan el tiradero”, dijo la señora Perita.

En distintos puntos de San Francisco del Rincón la basura se quedó en la calle; el camión recolector se descompuso.En el inicio oficial de las labores en Presidencia Municipal y servidores públicos, ayer se reportó por parte de algunos ciudadanos que el servicio de recolección de basura no había pasado, al menos no hasta alrededor de las 4 de la tarde.En este mismo sentido se hizo la queja en diferentes calles y colonias, señalando las colonias Santa Anita, San Antonio, Santiaguito, Lázaro Cárdenas, e incluso la calle Juárez y el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez.Por otra parte se indicó que los pepenadores también se encargan de dejar las bolsas abiertas y en ocasiones dejan los desechos esparcidos, lo que convierte la situación en una mala imagen para la ciudad.Sobre la razón por la que no se cumplió con el servicio de recolección de basura, las autoridades señalaron que uno de los camiones que se cuenta para cubrir precisamente las zonas mencionadas, tuvo una falla mecánica.Se explicó que el día de hoy se espera que se haga la recolección de la basura con normalidad; y dado que la falla mecánica se registró ayer mismo, no fue posible notificar a la ciudadanía.