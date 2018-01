Arrolla a una persona, la mata y huye

Publicidad

En la carretera a Jesús del Monte, en San Francisco del Rincón, falleció un hombre luego de ser atropellado por un camión de transporte de personal de una empresa; el chofer escapó.Alrededor de las 7 de la tarde se reportó al Sistema de Emergencias 911 sobre una persona que había resultado lesionada luego de ser arrollada.Se trata de un hombre que hasta ayer por la noche no había sido identificado y que aparentemente intentaba cruzar caminando la carretera, ya que en el lugar no se localizó ni motocicleta o bicicleta.Al arribo de las unidades de emergencia, los paramédicos se acercaron para valorar la condición del hombre, de quien señalaron que ya no contaba con signos vitales.Se presume que a consecuencia del impacto que sufrió, presentó golpes en la cabeza que pudieron ser la posible causa de muerte.Cabe señalar que el vehículo responsable del atropello es un camión de pasajeros; del chofer no se obtuvo información, ya que el mismo huyó del lugar.El tramo de carretera en el que ocurrió el accidente es una zona de muy poco visibilidad, lo que aunado a la falta de precaución pudo ser la causa que originó el accidente.De acuerdo a la posición en que quedó el camión, se indica que el transporte particular se dirigía hacia la comunidad Jesús del Monte, y el impacto contra el peatón fue desde el lado del conductor del camión.Tanto elementos de tránsito del estado como el personal que acudió como primeros respondientes se quedaron en el lugar para resguardar la zona, ya que el cuerpo quedó sobre la carpeta asfáltica.El camión se encontró a un costado de la vialidad y fue asegurado para que las autoridades y peritos tomen la evidencia necesaria.