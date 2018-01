Da por perdidos 5 millones de pesos

Publicidad



“Es un tema judicial. Está llevándose a cabo el proceso y esperaremos que se den todas las resoluciones”, señaló el Presidente Municipal.





“Creo que no era posible recuperar el recurso, no le alcanzaba al señor para solventar este recurso. El proceso sigue y es lo que puedo informar”, concluyó.

El gobierno municipal de Celaya no tiene posibilidad de recuperar casi cinco millones de pesos desviados durante la administración pasada, señaló el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo.En noviembre de 2016, el ex director administrativo del DIF Municipal, José David Baeza López, fue acusado ante la Procuraduría de Justicia del Estado del delito de peculado por la cantidad mencionada.Lemus Muñoz Ledo señaló que el acusado no tiene la capacidad de reponer el dinero al erario de Celaya.