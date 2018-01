Asesinan a tres dentro de una casa

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dos hombres y a una mujer fueron asesinados a balazos dentro de una casa en la coloniaVecinos comentaron que se escucharon más de 20 disparos y que los responsables huyeron en un vehículo de motor luego de la matanza.Los primeros reportes sobre el hecho se recibieron cerca de las 8:30 de la noche de ayer, a través de una llamada telefónica alde la ciudad, donde informaban de varias personas lesionadas por impactos de arma de fuego en la calle Colina.Hasta el lugar se trasladaron paramédicos de, quienes al llegar vieron que dentro de un domicilio de la calle antes mencionada, estaban los cuerpos de dos hombres y una mujer, tirados y llenos de sangre.Cuando los socorristas revisaron a las víctimas, constataron que ya no contaban con signos vitales, por lo que elementos de Policía Municipal acordonaron la zona y dieron aviso alsobre lo acontecido.Minutos después llegaron elementos de laquienes comenzaron con el procesamiento de la escena.Posteriormente los cuerpos fueron levantados y trasladados hasta las instalaciones del, donde se les realizaría la autopsia de ley. Hasta la noche de ayer las víctimas permanecían como no identificadas.En el lugar varios vecinos comentaron haber escuchado más de 20 disparos de arma larga y cuando salieron a ver qué había ocurrido solo vieron un vehículo de motor que huía a gran velocidad, sin dar mayores características del mismo.“Se escucharon un montón de ráfagas, más de 20 disparos como de metralleta. Ya cuando salí a ver qué había pasado sólo vi un vehículo que iba bien rápido pero no vi cuántos iban adentro”, comentó un vecino del lugar.Será hasta hoy que labrinde más información en torno al caso.