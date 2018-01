Ataque deja dos muertos y un herido en Apaseo el Alto

Publicidad

Alrededor de las 12 del día se reportó una agresión a balazos en contra de tres personas, quienes circulaban en un, esto sobre la carretera, entre la comunidad San Juan del Llanito y San Antonio Calichar, esto pertenencente al municipio deAl acudir elementos de, localizaron el vehículo a un costado de la carretera. El vehículo presenta diversos impactos por arma de fuego, dos de las víctimas que viajaban en la parte delantera ya no presentaban signos vitales.La persona que viajaba en la parte de atrás fue llevada con vida alhasta el momento se desconoce su estado de salud.Asimismo no se informó de la identidad de los agresores.En la carretera se lograron observar operativos por parte de la, relizando filtros con la finalidad de encontrar al responsable, hasta el momento no se ha informado de alguna detención de los sospechosos.