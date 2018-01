Publicidad



"Todavía trabajaré. Estoy haciendo algunos conciertos. Voy a hacer un show en (el festival) Hyde Park en julio. La única cosa que me preocupa ahora es estar en mis setenta y ser competente. Quiero decir, me estoy quedando sordo, tengo tinnitus, mis manos apenas funcionan. Espero que la gente venga a verme más que por ser una curiosidad. Sé que es parte de, porque es increíble para mí que aún esté aquí".

¿Qué es tinnitus, también padecida por Luis Miguel?



"También puede sonar como un cliqueo, silbido o zumbido. Puede ser suave o fuerte, agudo o bajo que puede ser percibido en uno o ambos oídos".

Clapton ya había dado a conocer en 2016 que sufre de una neuropatía periférica que le provoca problemas en la espalda y manos, por lo queAsí lo explicó el guitarrista de 72 años de edad en una entrevista para Steve Wright en la BBC Radio.Una enfermedad llamada tinnitus, un padecimiento que también sufre Luis Miguel, pero ¿qué es eso?De acuerdo con el National Institute on Deafness and Other Communication Disorders,El tinnitus no es una enfermedad.El sistema auditivo incluye el oído, el nervio auditivo que conecta el oído interno con el cerebro y las partes del cerebro que procesan el sonido.Pero t, tales como:*Pérdida de la audición en las personas mayores*Exposición a ruidos fuertes*Infecciones del oído y los senos paranasales*Problemas cardiacos o vasculares*Enfermedad de Ménière*Tumores cerebrales*Cambios hormonales en las mujeres*Problemas de tiroides*Ciertos medicamentosEn ocasiones,También puede ser un efecto adverso de los medicamentos.s, ya sea al empezar a usarlos o al dejarlos.Las personas que trabajan en ambientes ruidosos—como los trabajadores de fábrica o de construcción, los obreros de carretera o incluso los músicos—pueden desarrollar tinnitus con el paso del tiempo. La exposición prolongada al ruido daña las células sensoriales en el oído interno, las cuales ayudan a transmitir los sonidos al cerebro. Esto se llama pérdida de audición inducida por el ruido.Dependiendo de la gravedad y los aspectos de la vida que más afecta, la mayoría de los médicos proponen una combinación de los siguientes tratamientos:*Uso de audífonos.*Apoyo psicológico.*Generadores portátiles de sonido.*Generadores de sonido de mesa.*Estimulación acústica neuronal.*Implantes cocleares.*Medicamentos contra la depresión y la ansiedad.