Huachicoleo queda impune por falta de denuncia de Pemex

La falta de denuncia por parte de Pemex ha hecho que el delito de huachicoleo en Hidalgo quede impune y, en consecuencia, prolifere cada día más, señaló Ricardo Aguilar Núñez, subsecretario de Prevención y Coordinación Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública.



Con el nuevo Sistema de Justicia Penal, indicó el funcionario estatal, los ordeñadores de gasolina que son detenidos por policías estatales son fácilmente liberados ya que para proceder con la denuncia la parte agraviada tiene que acudir a denunciar.



“Lo que sucede es que, para que no suelten aquellos que están incurriendo en este delito (huachicoleo), la víctima u ofendido tiene que ir a presentar su denuncia ante el Ministerio Público para echar andar la maquinaria jurisdiccional… pero qué creen, en este caso la víctima o el ofendido, Pemex, no va a presentar la querella en muchas ocasiones”, expresó.



Durante la presentación del programa para la primera feria de prevención del delito, que se realizará este sábado en la unidad deportiva de Pachuca, Aguilar Núñez aseguró que pese a la omisión de Pemex, “en Hidalgo no vamos a permitir, el único lugar para los delincuentes es la cárcel y reitero que no vamos a bajar los brazos para atacar el huachicoleo”.