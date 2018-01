Incumple Hospital General pago de bono anual para enfermeras 

Publicidad

Foto: Yurico Dávila

Personal de enfermería y administrativo delprotestó en la explanada del nosocomio para solicitar el pago deAnte la omisión del pago,dijo que la mañana del día de hoy, se ingresó un oficio dirigido al gobernador Omar Fayad para expresar su inconformidad.A nombre de los trabajadores activos de la Secretaria de Salud , solicitó una fecha para saber si les darán el bono correspondiente a 2017, destinado para más de mil 500 personas que laboran en el General.“No sé si lo quieran quitar; sin embargo, estamos luchando para que se nos dé al personal de base, al de contrato y al homologado, que no se quede ninguno de mis compañeros sin este concepto”, señaló.también acudió a la manifestación para argumentar que el pago “es una necesidad por lo que pasa en el país”.“Ese bono nos ayuda a nosotros a pagar servicios, cuentas pendientes y colegiaturas”, dijo Juan Alberto Pérez Mejía perteneciente al área administrativa del hospital.En caso de no obtener respuesta, adelantaron que continuarán con manifestaciones pacíficas y escritos dirigidos tanto al gobierno estatal como a la Secretaria de Salud.Andrea Reyes Vite, enfermera que labora en eldijo que, aunque “es poca la remuneración por el bono de fin de año”, este pago representa una cantidad significativa para el pago de colegiaturas de sus hijos.Los gastos que tenía contemplados, los solventaría con el bono anual que le otorgaría el Hospital General; sin embargo, para cubrir la inscripción escolar de mil 300 y mil 500 de sus hijos, pidió dinero prestado a su hermana.En caso de no recibir dicho bono, Andrea Vite dijo que sacará un préstamo en el banco, ya que los 2 mil pesos que le dio su familiar no son suficientes.“Los importante es priorizar colegiaturas, ver con cuánto tengo para pagar y comprar útiles, ropa y zapatos.”, finalizó.