Los aumentos a combustibles y alimentos no afectarán alianza PVEM-PRI

minimizó el descontento social por los recientes incrementos en los precios de la canasta básica, gas, electricidad y gasolina, hechos que calificó como “complejos” de cara a las próximas elecciones.Al cuestionarlo sobre este descontento social, el dirigente aseguró que la generación de condiciones económicas estables en el país y en el estado no es sólo responsabilidad de los gobiernos o de los partidos políticos, pues, agregó, también es trabajo de los ciudadanos.“Es un tema complicado, pero no es algo que tenga que ver con la postulación de candidatos. Me gustaría que también se hable de la generación de empleos en el estado y en los municipios, donde también somos gobierno; hemos dado resultados como coalición y estaremos pugnando por una economía estable”, dijoEn cuanto a la responsabilidad de los gobiernos y partidos por generar mejores condiciones sociales, el dirigente tucán respondió que “es una responsabilidad de todos (ciudadanos) y tenemos que ver que a México les vaya mejor”.Pese a los pronósticos, elaseguró su permanencia como partido en el estado y en estas elecciones de diputados locales también está en juego su registro como instituto político.“Con la coalición con ela nivel federal y en lo local a través de candidaturas comunes vamos a entregar buenos resultados; hoy nuestro precandidato a la presidencia (José Antonio Meade) está creciendo; mientras Andrés Manuelsólo se ha caracterizado por ver cómo llegar al poder”, indicó.En las pasadas elecciones de diputados locales (2016), con el 5.32 por ciento de la votación, es decir con 38 mil 753 votos, el PVEM salvó su registro como partido político en Hidalgo garantizándole una prerrogativa anual de 2 millones 295 mil 48 pesos durante el 2017.Como dato, el artículo 52 de lamenciona que los institutos no tendrían derecho a recibir recursos públicos locales si no alcanzan el umbral mínimo del tres por ciento.