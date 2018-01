No hay error, refuta Congreso a Tellería 

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Congreso de Hidalgo se confrontó con la alcaldía de Pachuca al señalar que no hay ningún error en el precio de derecho de inhumación en la Ley de Ingresos municipal, como señaló el ayuntamiento este día para justificar un incremento denunciado por las funerarias.A través de un comunicado, el diputado Canek Vázquez Gongora subrayó que “no hay necesidad alguna de corregir errores que no existen en la Ley de Ingresos publicada, ya que los montos aprobados de 14 mil 574 pesos para la Sección 1 dely de mil 659 para la Sección 2, son las presentadas por el ayuntamiento y son las aprobadas por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y por el Pleno delEl Congreso agregó que “la inquietud manifestada por empresarios de agencias funerarias consiste en que personal de la Presidencia Municipal no desglosó ante ellos de manera correcta los montos que la propia Presidencia envió y que fueron autorizados, luego de un ajuste a la baja, en e”.“Es necesario precisar que no hay necesidad de una “Fe de erratas” debido a que no existe error alguno pues, como ya se informó, los montos fueron autorizados en el Cabildo pachuqueño y enviados al Congreso, en donde fueron aprobados y publicados en el Periódico Oficial del Estado en tiempo y forma”.El Congreso del estado “manifiesta su plena voluntad y disposición para analizar y aclarar el tema con la Presidencia Municipal y desde luego con los empresarios de agencias funerarias que expresaron su inconformidad”.