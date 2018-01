Instituto electoral vulnerado en su autonomía, señala Morena

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

acusó de que en estas elecciones se ha vulnerado la autonomía del organismo electoral local a través de diversos mecanismos de control y mediante una disminución presupuestal.Durante la instalación del consejocon cabecera en dicho municipio, señaló que pareciera que al partido oficial le preocupa perder el control en el Congreso local en las próximas elecciones y busca la forma de no ser rebasado por lo que llamó "el efectoEl hecho de que no se concretaran los acuerdos nacionales en las coaliciones locales habla de una "mano negra".Por último, pidió imparcialidad y que no se dejen impunes actos como la compra de votos, promoción personalizada con recursos públicos, propaganda negra y diversas anomalías propias de los procesos.quedó bajo la tutela de Jesús García León, mientras que el de Tepeji será presidido por Francisco Hernández Zambrano.