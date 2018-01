Acusan falta de seriedad en ‘Plan Salamanca’

Publicidad

La falta de seriedad en proyectos como el ‘Plan Salamanca’ por parte de las autoridades es lo que provoca que no se tome conciencia sobre el daño que se genera al medio ambiente en el municipio.Para el ambientalista Miguel Granados la falta de seriedad y seguimiento en los proyectos y programas que se emprenden en el municipio por parte de los tres niveles de Gobierno para atacar y tratar de disminuir los altos índices de contaminantes hacen que año tras año Salamanca registre una No Satisfactoria o Mala calidad del aire en sus estaciones de monitoreo instaladas por el Sistema Estatal de Información de la Calidad del Aire (SEICA).“El Gobierno tiene que hacer programas o proyectos para emprender acciones que si actúen contra este mal, solo ellos porqué tienen la capacidad para hacerlos porque a veces no se hacen o se llevan a cabo a destiempo, y lo que hace falta es que haya seriedad y más por parte de las instancias federales”, dijo el presidente de la organización Valle de Lerma, Miguel Granados.Esto luego de cuestionarlo en relación a la poca información que se genera respecto al programa federal encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ‘Plan Salamanca’ y los pronunciamientos del alcalde, Antonio Arredondo ante este tema.Al igual que las pre contingencias en el municipio durante estos primeros días del año ya que desde el lunes las tres estaciones de monitoreo ubicadas en diversos puntos de la ciudad registran fase amarilla al indicar una calidad No Satisfactoria en el aire.Miguel Granados indicó que en próximos días buscará sesionar con otros ambientalistas y organizaciones locales para dar seguimiento y exigir a la autoridad municipal una respuesta sobre este tema.