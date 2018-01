Aumenta precio de la tortilla y baja el del maíz

Publicidad

El presidente de la Asociación Desarrollo del Medio Rural de Irapuato, José Guadalupe Zamora Rodríguez pidió tomar acciones y medidas al no justificar los incrementos al precio de la tortilla cuando a ellos les pagan muy bajo el precio del maíz, a comparación del año pasado.“A nosotros nos disminuyó el precio del maíz en este año, tuvimos cosechas record en maíz blanco, cuando el año pasado estábamos en 4 a 4.30 pesos el kilo, nos bajo de 3 a 3.50 kilo pesos, realmente hubo disminución en el precio de que nos pagaron el maíz blanco”.Al preguntarle, el porqué se da el incremento del precio de la tortilla, refirió “la verdad yo quisiera que las autoridades gubernamentales nos explicaran cual es la situación, cuando a nosotros los productores nos pagan a 3.50 pesos, máximo 4 pesos el kilo de maíz y la tortilla a 12 hasta 14 pesos ¿Dónde queda ese margen de ganancia, quién se queda con él?”“Esa ganancia de 9 pesos en dónde queda, a dónde se va, es el desánimo de nosotros los campesinos de seguir produciendo pero no nos queda de otra (...) A nosotros los campesinos si nos afecta ese bajo costo, si nos pagan bajo porque al público en general le tiene que afectar un incremento”.Zamora Rodríguez informó que los campesinos de Irapuato continúan con la problemática del Pulgón Amarillo.Comentó que todavía hay presencia de esta plaga en diferentes comunidades, a pesar de los esfuerzos que han hecho los productores y autoridades.“Hasta el momento no se ha logrado controlar, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho los productores y autoridades gubernamentales”.Zamora Rodríguez comentó que los productores del campo de Irapuato se mantienen alerta ante esta problemática que les ha causado pérdidas de hasta un 50% en su cosecha.“En la cosecha de sorgo nos fue algo mal, fue muy silencioso el ataque (del Pulgón Amarillo) y nos causó pérdidas en algún momento de la cosecha, en hectáreas de riego que daban entre 10 y 11 toneladas, nos dieron 5 o 6 toneladas, si nos afectó”, refirió.Sin embargo, consideró, que el problema se logró controlar“La presencia del Pulgón se ha podido controlar en algo, pero aún existe y tenemos miedo de sembrar en gran volumen, superficies grandes, el sorgo por el temor que nos pueda atacar fuertemente el pulgón y tener pérdidas más grandes”, explicó el dirigente campesino.