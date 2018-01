Buscan elecciones sin violencia

Publicidad

A fin de que el periodo electoral de este año se lleve con civilidad por parte de los partidos políticos, la Secretaría de Gobierno prepara estrategias de blindaje e incluso, evalúa la firma de un pacto, señaló el titular, Gustavo Rodríguez Junquera.Comentó que no avizoran un proceso electoral violento, sin embargo tienen que es estar preparados para que la jornada electoral sea ejemplo a nivel nacional, en la que los ciudadanos salgan a votar libremente, y que los candidatos muestren sus propuestas de la mejor manera.“Hemos venido platicando con los partidos políticos para tener una campaña de altura, una campaña con propuestas que es lo que nos parece que quiere la gente, estamos trabajando en la capacitación de los partidos y los servidores públicos, queremos prevenir, que no haya delitos electorales”, dijo.Asimismo, señaló que también se pondrá atención en el tema de la desestabilización social a través de redes sociales, como los casos que se han denunciado en Irapuato por parte del alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.“Sé que hay denuncias penales interpuestas, pero insisto, yo veo la voluntad de las fuerzas políticas en Guanajuato, veo la voluntad de las autoridades del INE, del IEEG, del Ejército que también tiene una parte en este proceso electoral, veo yo el compromiso para que tengamos una jornada como debe ser”, enfatizó.El alcalde indicó que aunque lo haría, firmar un pacto de civilidad podría resultar una actividad estéril, pues, dijo, partidos como el PRI nunca cumplen.“No tengo ningún problema para firmarlo, el problema es que yo he firmado ya varios pactos en diferentes momentos y el PRI nunca los cumple, a final de cuentas viene la guerra sucia, una serie de infundios y situaciones, pero si se nos pide que lo firmemos no tengo ningún problema”, enfatizó.