Buscan terrenos para sustituir centro de salud

Hasta el momento no hay terrenos dónde se pueda sustituir el Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud CAISES Torres Landa , indicó María Gracia Roque Díaz de León, síndico del Ayuntamiento de Irapuato.Explicó que el problema del remplazo del CAISES Torres Landa, es que no se han encontrado lugares que reúnan las características.“Nos hemos dado a la tarea de buscar algún área que tuviera las características para la sustitución y no existe, sin embargo, ahora tengo entendido que se contempla el traslado de lo que es la Jurisdicción Sanitaria VI al nuevo Distrito de Gobierno que está a un costado del Inforum”.“Así quedará área y al parecer van a instalar ahí algunos consultorios, núcleos de atención médica lo que ayudaría a desahogar el actual CAISES Torres Landa, a la vez que la creación de las nuevas UMAPS”.Roque Díaz de León, señaló que el problema del CAISES Torras Landa es la saturación, el hecho que la gente consigue el comprobante de domicilio de algún familiar y de esa manera se afilia, por costumbre.“Creo que definitivamente estos nuevos UMAPS que se van a construir, van a desahogar el flujo de pacientes y una vez que se traslade la Jurisdicción Sanitaria VI al nuevo Distrito también quedara más desahogado Torres Landa”.A pesar de esta alternativa, la Síndico no descarta el seguir buscando un terreno con posibilidades, que cuente con las características para la sustitución del Centro de Salud.Aunque refirió que preocupa los pocos días que les quedan para encontrarlo, debido a que el gobernador, Miguel Márquez Márquez dio como plazo el 15 de febrero.Ante ello, Roque Díaz de León hizo exhortó a la ciudadanía a que la población que no radique en el área de influencia del CAISES Torres Landa acuda a inscribirse con su domicilio a dónde le corresponde.Los derechohabientes del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud CAISES Torres Landa ignoran la sustitución del inmueble.acudió al inmueble para conocer la opinión de la gente sobre el cambio que se hará a futuro, donde la opción más viable es que acudan a sus consultas a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria VI.“No tengo conocimiento de esto, la verdad si está muy pequeño para atender a tanta gente, pero también es complicado saber que consultorios se quedan aquí, que consultorios se van, si tendrían que informarnos bien para no andar perdidos”, refirió la señora Irma Hernández.“No sabía, si nos van a mandar lejos como el Materno Infantil, no conviene, porque hacemos más gasto tanto en tiempo y dinero, aquí está más cerca, ya uno está acostumbrado al rumbo, nos podemos venir caminando, es un desgaste, está bien mientras sea un lugar cerca, porque si hay mucha gente, hay días que adentro ni puedes caminar”, señaló Noemi López, habitante de la colonia Las Heras.“Así como estamos aquí estamos bien, la atención es buena, sí se tarda uno por lo general pues pierdes toda la mañana por tanta gente que viene, pero en atención no tengo queja, ojala que sólo se re ajusten las consultas”, añadió Margarita Camarillo, de la colonia Ignacio Allende.