Propondrán estrategias

El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que ya preparan una propuesta de estrategia para la coordinación que se dará con los elementos de Policía Militar que llegarán a Irapuato, con la apertura de la Brigada.Hasta el momento, medios locales han informado que a Irapuato arribaron ya mil de los 3 mil 200 elementos que formarán parte de la Brigada Militar, que estarán en servicio de manera primordial en los municipios de Guanajuato.El Alcalde dijo que seguramente, los militares ya cuentan con estrategias establecidas para el funcionamiento de esta brigada, sin embargo, harán una presentación de la situación de Irapuato, a fin de que conozcan el mapa victimológico.“Es para que se conozca el mapa victimológico, de donde está la mayor concentración de delitos de diferente índole, pasarles toda esta información, hacerles una propuesta de coordinación, porque también recordarán que se vienen los 100 elementos de las Fuerzas del Estado”, dijo.Ortiz Gutiérrez comentó que se trabajará con elementos de Policía Federal, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, los elementos Militares y Municipales, por lo que se requiere un planteamiento de trabajo ordenado.“Ellos decidirán si la adoptan (propuesta), la mejoran, la enriquecen o la cambian, todavía no nos dicen cuantos (elementos) van a ser asignados, nosotros estamos trabajando ya en la presentación, espero que en esta misma semana ya la tengamos para que en cuanto venga o se presente alguien del Ejército representando a la brigada, podamos empezar con los trabajos de coordinación”, puntualizó.Autoridades estatales indicaron esta semana que aunque aún no se tiene fecha específica, la Brigada Militar podría empezar operaciones en el mes de febrero, y que la Policía Militar no llegará a sustituir a las policías municipales, pero si a darles apoyo.