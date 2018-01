Lo matan a bordo de su camioneta

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre murió tras ser acribillado mientras circulaba en su camioneta por el tráfico de la avenida Guanajuato, en Irapuato.El crimen fue ejecutado por dos hombres que huyeron en un automóvil tipo Versa color gris, informaron testigos. El asesinato ocurrió ayer alrededor de las 3:30 de la tarde a la altura del fraccionamiento Guanajuato.De acuerdo con testigos, por la avenida Guanajuato en dirección al bulevar Esperanza, circulaba un hombre de entre 35 y 40 años, a bordo de una camioneta Ram tipo pick up, color blanco, con placas GP-84-886 de Guanajuato.Al cruzar por la calle Toronja lo esperaban dos hombres que habían bajado de un automóvil color gris tipo Versa.A un paso lento circulaba la víctima en medio del tráfico, al cruzar frente a sus agresores, éstos corrieron hacia la ventanilla del lado del conductor y uno de ellos desenfundó un arma de fuego y disparó sobre la víctima, estando su vehículo en movimiento.“Se escucharon entre seis y siete disparos, en ese momento lo único que pensé fue en tirarme al piso, quería saber de dónde venían los disparos, pero lo único que escuchaba eran gritos y que la gente corría de un lado a otro”, relató una mujer.Tras la agresión, los agresores abordaron nuevamente el vehículo y huyeron sobre la calle Toronja.La víctima, al perder el control de la camioneta y ya en agonía, invadió el carril contrario y se estrelló de frente sobre un auto color gris estacionado frente a una farmacia GI, justo frente al Bancomer, en el cruce de la avenida Guanajuato y calle Marfil.Tras el ataque, testigos llamaron al Sistema de Emergencias 911 para pedir una ambulancia, trasladándose al lugar dos paramédicos de Protección Civil.Los elementos revisaron a la víctima, quien hasta el cierre de esta edición no había sido identificada, y se percataron de que ya no presentaba signos vitales, pues recibió varios disparos en cabeza, brazo y costado derecho.Tras el crimen, agentes de Tránsito, policías preventivos y ministeriales, cerraron por completo el paso peatonal y vehicular por la avenida.Durante dos horas, personal de Servicios Periciales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal levantaron evidencias en la escena del asesinato.Al concluir con los peritajes, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) a fin de practicarle la necropsia de ley y con el avance de las investigaciones establecer el móvil del asesinato, así como la posible identidad de la víctima y sus agresores.