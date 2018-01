¡Trae la Feria música ‘para todos los paladares’!

Publicidad

Como lo fue en su origen, el Foro Victoria ofrecerá un cartel rico en propuestas musicales, poniéndose a la altura del Palenque de la Feria.Los más beneficiados serán los asistentes, pues. Los demás, también podrán contar con buena visión, una vez que acudan temprano a los espectáculos. Los conciertos darán inicio a las 10 de la noche.Los hermanosregresan tras cancelar su última presentación en la ciudad. Cantarán parte de su producción “Un Besito más”, su amuleto para iniciar el año.Jesse and Joy, 12 enero.Para el 15 de enero, el rock se apoderará del escenario de la Velaria, los músicos de DLD regresan después de una firma de discos que realizaron en Mix Up y para mostrar su “Futura” Deluxe.Celso Piña es una garantía, y aunque ahora no cierra las festividades de Enero, sí será el platillo fuerte del martes 16.Tras su éxito en la Motofiesta, El Gran Silencio vuelve con fuerza a la Feria, ‘El Chuntaro Style’ será el lenguaje de esa noche.Mi Banda el Mexicano, 18 enero.Siguiendo con las sorpresas, ¿Qué miembro de la generación de los noventa no bailó con Mi Banda el Mexicano? El ícono de una época evocará al baile con “No bailes de Caballito”, “Feliz, feliz” y “La Bota”.Matute faltó el 2017 a León, pero eso no pasará este año. La banda presentará su retrosetlits “Boombox Tour” en un escenario para más de 20 mil personas el 22 de enero.canceló su fecha para el Teatro Doblado, más tarde se supo que se debía a su concierto en la Feria. El tapatío presentará el miércoles 24 su “Bálsamo” musical.El trío de Matisse tenía una cuenta pendiente con sus fans leoneses desde el 2017, como buenos músicos, cumplirán y estarán el viernes 26 de enero., la banda de ska más famosa del Bajío estará el lunes 29. Será su estreno en este recinto.El 31 de enero, elen tu idioma invadirá los sentidos de los amantes del boom del rock en español; Sabo Romo liderará este tributo a lo mejor de la música en el Foro Victoria.Rock Sinfónico en tu idioma, 31 de enero.Las oldies llegarán con, quienes presentarán lo mejor de la música de los setentas, ideal para los papás o los abuelitos., el 6 de febrero, será el platillo fuerte para cerrar las festividades de la ciudad en el Foro Victoria.A unos pasos del Foro Victoria, en el Foro del Lago (Explora)celebrará con los leoneses la Fundación de León el 20 de enero.Lupita D’Alessio, 1 de febrero.Un espectáculo con mucho ritmo y la presentación de las canciones hechas famosas en su voz.Los boletos para la zona exclusiva del Foro Victoriaen la Palenque, repite presentación, pues el año pasado fue uno de los más aplaudidos y consentidores con su público. Será el encargado de inaugurar el Palenque.repite show el 15 de enero, la artista presentará un homenaje a su querido Juan Gabriel, y otro a la música vernácula. Esto será el 15 de enero.Ángeles Azules, 18 enero.Tras un año de ausencia, los chicos deestán de vuelta, ahora con nuevo show, canciones y una sorpresa que dejará a sus fans heladas. Se presentarán el martes 16 de enero., Paulina Rubio mostrará su espectáculo el 17 de enero.Los infaltablesmoverán el piso el 18 de enero, los de Iztapalapa prometen lo mejor para el jueves 18 de enero.Emmanuel Mijares, 26 de enero., como desde hace 3 años, regresa para dar dos fechas el 19 y 20 de Enero. Pepe y sus hijos, mostrarán porqué siguen siendo los indispensables representantes de la música mexicana.Las tardeadas serán otro de los fuertes del Palenque:son la variedad para el público juvenil el 21 y 28 de enero, respectivamente.iniciaron una gira desde el 2017, y el Palenque es buen escenario para mostrar lo que ha hecho este dúo del humor. Su actuación será el lunes 29 de enero.Al igual que ellos, los que se estrenan en el Palenque sonel martes 23 de enero,el sábado 27 de enero,el jueves 1 de febrero yel lunes 5 de febrero.el 22 de enero,el domingo 21 (después de la tardeada),el miércoles 24;el jueves 25,el 26 yel 28 de enero;el martes 30,Los boletos del Palenque se pueden adquirir en taquillas, ubicadas en Holiday Inn, Crowne Plaza y el Palenque.